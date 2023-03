Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle darunter Unfall mit Folgen auf der B 10

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Mit Pkw überschlagen

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein Pkw-Lenker den Überschlag mit seinem Wagen am Dienstagnachmittag auf der L 380 überstanden. Der 30-Jährige befuhr mit seinem Dacia kurz vor 16.30 Uhr die Landstraße von Würtingen herkommend in Richtung Eningen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Im Anschluss überschlug sich der Pkw einmal und kam im Bankett entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. An dem älteren Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Nach einer notärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle konnte der Fahrer nach Hause entlassen werden. (ms)

Wernau (ES): Mehrere Anzeigen nach Unfall auf B 10

Nach einem Verkehrsunfall am späten Dienstagabend auf der B 10 haben zwei Autofahrer und eine Fahrzeuglenkerin die polizeiliche Sperrung nicht beachtet und sehen nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Ein 29-Jähriger überholte kurz vor 22.30 Uhr mit seinem Seat Leon auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen mehrere in gleiche Richtung fahrende Fahrzeuge. Auf der Brücke nach der Überleitung zur B 313 übersah er offenbar die bereits zuvor angekündigte, baustellenbedingte Sperrung der linken Fahrspur und prallte mit der linken Fahrzeugseite des Seat gegen die rechte Seite eines dort abgestellten Verkehrssicherungsanhängers. Der Seat drehte sich in der Folge, prallte gegen die rechte Leitplanke und kam dort zum Stehen. Der nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 29-Jährige wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sowohl der Seat als auch der Verkehrssicherungsanhänger mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Göppingen bis kurz nach 0.30 Uhr voll gesperrt und der Verkehr auf die B 313 abgeleitet werden. In dieser Zeit fuhr ein 43 Jahre alter VW-Lenker durch die von den Einsatzkräften unter anderem mit einem Streifenwagen, Leuchten und Pylonen eingerichtete Sperrung hindurch. Er konnte nach wenigen Metern kontrolliert werden. Auch eine 32-jährige BMW-Lenkerin war durch das Absperrmaterial hindurch in den gesperrten Bereich gefahren. Kurz vor der Unfallstelle erkannte sie offenbar, dass die Fahrbahn blockiert war, worauf sie mit ihrem Wagen wendete und wieder zurück in Richtung der Sperrung fuhr. Dort wurde sie von den eingesetzten Beamten einer Kontrolle unterzogen. Auch ein 34 Jahre alter Mazda-Fahrer wurde von den Beamten gestoppt. Dieser war zunächst der Ableitung in Richtung B 313 gefolgt, dann aber mit seinem Wagen mehrere Meter rückwärts gefahren. Anschließend missachtete er ebenfalls die Sperrung in Richtung Göppingen. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer war es in keinem der Fälle gekommen. Alle drei werden bei der Bußgeldstelle entsprechend zur Anzeige gebracht. Die 32-Jährige und der 34-Jährige müssen aufgrund des Rückwärtsfahrens bzw. Wendens mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (rn)

Filderstadt (ES): Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der K1225/Reutlinger Straße zwischen Bonlanden und Sielmingen ereignet hat. Ein 21-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit seinem Renault Trafic auf der Kreisstraße unterwegs. Zu spät bemerkte er, dass ein vorausfahrender 51-Jähriger mit seinem Peugeot 308 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er erkannte das Stauende zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Peugeot, dass dieser noch auf einen davorstehenden Audi Q7 eines 38-Jährigen geschoben wurde. Der Peugeot-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt, konnte aber von der Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort ambulant behandelt werden. Die anderen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Peugeot dürfte nach dem Unfall nur noch Schrottwert besitzen. Er und der Renault mussten nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 21.000 Euro geschätzt. (cw)

Dettingen (ES): Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zugezogen. Kurz vor 7.30 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Mann mit einem VW die Keßlerstraße in Richtung Kirchheimer Straße und wollte dort nach rechts abbiegen. Nachdem er angehalten und anschließend wieder angefahren war, kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden, 33-jährigen Radfahrer, der mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs war und die Keßlerstraße querte. Der Radler stürzte über die Motorhaube hinweg auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Rad fahrendes Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend verletzt worden. Kurz nach 17.30 Uhr kam es zur Kollision zwischen dem auf der Eichendorffstraße fahrenden VW eines 30-Jährigen und einem von rechts aus der Lessingstraße kommenden Zwölfjährigen. Der Junge stürzte in der Folge von seinem Fahrrad. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Im Graben gelandet

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der B 28 geführt. Eine 43-Jährige war gegen 6.15 Uhr mit einem VW Polo auf der Bundesstraße von Seebronn herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Da sie auf einen Feldweg abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Eine nachfolgende, 36 Jahre alte Ford-Lenkerin bemerkte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls ab. Einem ihr folgenden, 48-jährigen Dacia-Lenker reichte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen. Der Mann kollidierte mit dem Fiesta der 36-Jährigen und kam, da er nach rechts ausgewichen war, im Straßengraben mit seinem Wagen zum Stehen. Sein Fahrzeug musste im Anschluss mit einem Kran geborgen und wie der Ford Fiesta abgeschleppt werden. An den beiden Autos war ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher zog sich zudem leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell