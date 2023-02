Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Großmarkt in Vennebeck ein

Porta Westfalica (ots)

Zu einem Einbruch in den Metro-Großmarkt in Porta Westfalica-Vennebeck ist es in der Nacht zu Donnerstag gekommen.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse der Polizei machten sich zwei vermutlich männliche Täter gegen 3.18 Uhr an den Eingangstüren des in Nähe der A 2 liegenden Großmarktes an der Ellernstraße gewaltsam zu schaffen.

Nachdem die Kriminellen in die Geschäftsräume eingedrungen waren, brachen sie Vitrinen auf und erbeuteten daraus Elektronikartikel im Wert von mehreren Tausend Euro. Das Duo flüchtete anschließend mitsamt seiner Beute in einem vermeintlich dunklen Kombi - bei diesem könnte es sich den Ermittlungen zufolge um einen Audi A4 handeln - in unbekannte Richtung vom Einbruchsort.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern werden von den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell