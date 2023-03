Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verdächtige Gegenstände an Strommasten, Exhibitionist

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagmittag zwei jungen Frauen auf Höhe eines Parkplatzes neben der Bebenhäuser Straße gegenüber unsittlich gezeigt. Der Unbekannte entblößte und befriedigte sich vor den beiden 18-Jährigen gegen 12.30 Uhr im Bereich der Brücke zwischen dem Grillplatz und dem Sportplatz beim Kirnbachsträßchen. Im Anschluss lief er in Richtung Bebenhausen oder dem Kirnbach entlang davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einem roten Pullover sowie einer dunklen Hose und einer Mütze. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

Zollernalbkreis (ZAK): Verdächtige Gegenstände an Strommasten angebracht (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach dem Fund mehrerer verdächtiger Gegenstände im Zollernalbkreis. Am Montag (06.03.2023) wurden an mehreren Strommasten auf der Gemarkung verschiedener Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis sprengstoffverdächtige Gegenstände aufgefunden, die dort von einem oder mehreren Unbekannten zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt angebracht worden waren. Wie sich nach der Hinzuziehung von Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg herausstellte, ging von den Materialien keine tatsächliche Gefahr aus. Hinweise auf Sprengmittel oder sonstige gefährliche Substanzen ergaben sich nicht. Zeugen, die in den vergangenen Wochen und Monaten an Strommasten bzw. Überlandleitungen im Zollernalbkreis verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden. (mr)

