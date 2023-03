Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rauch in Kellerraum; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Rauch in Kellerraum

Rauch aus einem Kellerraum eines Gebäudes in der Lederstraße hat am Montagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 14.15 Uhr war der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Qualm im Inneren des Hauses gemeldet worden. Wie sich vor Ort herausstelle, hatte eine Verteilerdose nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar aufgrund eines technischen Defekts zu rauchen begonnen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten angerückt war, konnte daraufhin rasch Entwarnung geben und das Gebäude belüften. Bis auf die in Mitleidenschaft gezogene Verteilerdose war kein weiterer Sachschaden entstanden. Das Gebäude war vorsorglich von der Feuerwehr geräumt worden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Einsatzes musste die Lederstraße bis etwa 15.30 Uhr zwischen der Kanzleistraße und dem Burgplatz gesperrt werden. (rn)

Riederich (RT): In Baucontainer eingebrochen

In einen Container auf einer Baustelle in der Siemensstraße sind Unbekannte über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, sieben Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Container. Ersten Erkenntnissen zufolge ließen sie dabei eine Flex der Marke Husqvarna im Wert von etwa 1.500 Euro mitgehen. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Metzingen. (cw)

Nürtingen (ES): Firmeneinbrüche

Gleich in zwei Firmen in der Straße Großer Forst sind Unbekannte am vergangenen Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, sieben Uhr, drangen die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in ein Firmengebäude ein und durchwühlten im Anschluss im Büro- und Verwaltungsbereich die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Auch in eine nahegelegene Firma drangen vermutlich die gleichen Einbrecher im gleichen Tatzeitraum, ebenfalls über ein Fenster ein. Auch hier wurden verschlossene Bürotüren aufgebrochen und Büros durchsucht. Ersten Erkenntnissen zufolge stießen die Kriminellen dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den sie mitgehen ließen. In beiden Fällen kamen Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Neckarhausen (ES): Einbruch in Kindergarten

Ein Kindergarten in der Steinmauerstraße ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, hebelte der Unbekannte eine Türe auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei wurde er jedoch nicht fündig und zog nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut von dannen. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (fj)

