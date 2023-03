Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brandstiftung und Vandalismus an Gartenhütten (Reutlingen-Ohmenhausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen vier Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 18-jährigen Heranwachsenden.

Gegen 5.20 Uhr war über Notruf ein Brand in Verlängerung der Mähringer Straße in Ohmenhausen gemeldet worden. Wie sich in der Folge vor Ort herausstellte, waren dort eine Gartenhütte, ein Holzstapel sowie ein kleinerer Schuppen, die noch in Flammen standen, offenbar mutwillig in Brand gesetzt worden. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Gebäude und der Holzstapel abbrannten. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Außerdem hatten sich Unbekannte offenbar durch das Einwerfen von Fensterscheiben Zutritt in mehrere weitere Gartenhäuser verschafft. Der Sachschaden dürfte mit schätzungsweise 25.000 Euro zu Buche schlagen.

Im Zuge der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten gegen sieben Uhr in der Nähe fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 18 Jahren angetroffen werden, denen aufgrund der Spurenlage die Taten zur Last gelegt werden. Diese wurden zunächst vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Taten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell