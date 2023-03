Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche; Verkehrsunfälle; Gestohlener Zigarettenautomat aufgefunden; Brände; Einbrüche; Gefährliche Körperverletzung; Aufbruch eines Tabakautomaten

Reutlingen (ots)

Vermisste Frau aufgefunden

Ein Großaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften hat am Sonntag nach einer 83-Jährigen gesucht. Die Dame war gegen zwölf Uhr durch ihren Ehemann bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Sie konnte gegen 12.50 Uhr, im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen durch einen Polizeihubschrauber in dichtem Gebüsch im Bereich Dietweg/Schönrainweg gefunden werden. Die 83-Jährige wurde im Anschluss an den Rettungsdienst übergeben und durch diesen versorgt. (fj)

Reutlingen (RT): Kind bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Alteburgstraße zugezogen. Er wollte gegen 7.45 Uhr an der Fußgängerampel auf Höhe der Grillparzerstraße die Fahrbahn überqueren und wurde von einem 20-Jährigen erfasst, der mit seinem Pedelec in der Alteburgstraße stadtauswärts unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere auch zur Ampelschaltung, aufgenommen. (sm)

Reutlingen/Metzingen (RT): Gestohlener Zigarettenautomat aufgefunden (Zeugenaufruf)

Ein Passant hat am Sonntagnachmittag im Bereich des Festplatzes Bongertwasen einen gestohlenen Zigarettenautomaten aufgefunden. Gegen 12.45 Uhr entdeckte der Fußgänger das aufgebrochene und ausgeplünderte Gerät und verständigte die Einsatzkräfte. Wie sich herausstellte, war der Automat in einem noch unbekannten Zeitraum zuvor in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt offenbar gewaltsam abgetrennt und abtransportiert worden. Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Schießwieslenstraße oder am Festplatz Bongertwasen bemerkt haben oder dort sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110 beim Polizeiposten Reutlingen-Nord zu melden. (rn)

Weilheim (ES): Brand in Hepsisau

In die Untere Ortsstraße nach Hepsisau sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, ausgerückt. Zuvor war den Einsatzkräften ein Brand in einem dortigen Einfamilienhaus gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Raum im Erdgeschoss aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen war, das zu einer starken Rauchentwicklung führte. Ein Bewohner, der bereits mit Löschversuchen begonnen hatte, zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Rauchgasvergiftung zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr könnte sich der Gesamtschaden auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Das Gebäude ist auch aufgrund des Rußniederschlags bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter. (mr)

Großbettlingen (ES): In Kindergarten eingebrochen

Ein Kindergarten im Geigersbühlweg ist am Wochenende ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, acht Uhr, hebelte der Unbekannte die Eingangstür auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei wurde er jedoch nicht fündig und zog nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Diebesgut von dannen. Allerdings hinterließ der Täter einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Zwei 18-Jährige verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen bislang Unbekannte, die am Sonntagabend einen 18-Jährigen auf dem Ziegelwasen angegriffen und ihn und seine gleichaltrige Begleiterin verletzt haben. Den derzeitigen Erkenntnissen nach folgten die fünf bis sechs männlichen Personen dem 18-Jährigen und seiner Bekannten bereits vom Bahnhof zu Fuß auf den Rummelplatz. Dort soll die Personengruppe gegen 20.30 Uhr unvermittelt auf den jungen Mann eingeschlagen haben, worauf er zu Boden ging. Die Angreifer sollen weiterhin auf ihn eingeschlagen und ihn getreten haben. Die 18-jährige Begleiterin soll bei dem Versuch, die Täter wegzustoßen, ebenfalls einen Faustschlag abbekommen haben. Als mehrere Zeugen hinzukamen, ergriff die Personengruppe die Flucht. Der Rettungsdienst versorgte die leichten Verletzungen, die die beiden 18-Jährigen erlitten hatten, vor Ort. (sm)

Dettingen/Teck (ES): Einbruch in Gartenhaus

Ein Gartenhaus westlich von Dettingen ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Wie am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, hatte der unbekannte Täter die Gartenhütte aufgehebelt und nach jetzigem Kenntnisstand unter anderem eine Photovoltaikanlage, eine Autobatterie, ein Werkzeug und Kleingeld gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Bernhausen (ES): Diebstahl von Shisha-Zubehör

Einen Tabakautomaten in der Plieninger Straße haben Unbekannte am Sonntagmorgen aufgebrochen. Gegen 8.30 Uhr machten sich die Täter an dem Automaten zu schaffen und öffneten ihn gewaltsam. Mit diversem Shisha-Zubehör flüchteten sie anschließend unerkannt. Nach vorläufigen Ermittlungen wird der Wert des Diebesgutes auf circa 500 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden am Automaten wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (fj)

Filderstadt (ES): Rauch aus Wohngebäude

Rauch aus einer Wohnung im Dachstock eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagvormittag in der Pfarrstraße im Stadtteil Plattenhardt für Aufregung gesorgt. Gegen 11.15 Uhr war eine entsprechende Meldung bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei eingegangen. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Eine im Ofen vergessene Pizza war ursächlich für die Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, ein nennenswerter Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Kusterdingen-Wankheim (TÜ): Kellerbrand

Zum Brand in einem Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus im August-Kemmler-Weg sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag ausgerückt. Gegen 17.15 Uhr war es dort an einer Bar in dem Kellerraum aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 36 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Flammen rasch löschen und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Zwei Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst, der mit sechs Rettungswagen und 17 Sanitätern vor Ort war, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsichtshalber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag erlitten. Gegen 14.50 Uhr war ein 43 Jahre alter Mann mit einem VW Polo auf der Tübinger Straße in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs. Dabei fuhr er aufgrund von Unachtsamkeit auf einen an einer roten Ampel haltenden Volvo eines 61-Jährigen auf. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer des Volvos nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. (fj)

