Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, Frau angegangen

Reutlingen (ots)

Brand in Kellerraum ging glimpflich aus

Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro sind am frühen Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr bei einem Kellerbrand in einem Wohngebäude im Hohbuch in der Friedrich-Naumann-Straße entstanden. Ein Bewohner nahm zunächst verdächtige Geräusche sowie kurze Zeit später Rauchgeruch aus dem Kellergeschoß wahr und verständigte die Rettungskräfte. Zwischenzeitlich drang bereits Qualm aus dem Kellergeschoß. Die Feuerwehr bemerkte beim Erkunden der Kellerräume einen Brand in einem abgeschlossenen Kellerabteil und konnte diesen rasch löschen. Spezialisten der Spurensicherung und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Reutlingen (RT): Zwei Personen mit einer Flasche verletzt

Zu einem Einsatz mit mehreren Einsatzkräften kam es am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr, in einer Gaststätte in der Kaiserstraße, nachdem der dortige Türsteher über Notruf eine Schlägerei mitgeteilt hatte. Aufgrund der Alkoholisierung aller angetroffenen Personen vor Ort, konnte der Ablauf zu diesem Zeitpunkt nicht eindeutig geklärt werden. In diesem Zusammenhang war ein Beteiligter flüchtig gegangen, nach welchem auch eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde. Der flüchtige Täter, welcher als männlich, ca. 40 Jahre alt, lange dunkle Haare und bekleidet mit einem weißen Langarmshirt beschrieben wurde, hatte mit einer Flasche auf zwei Männer eingeschlagen und diese hierdurch leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Die weiteren Ermittlungen werden beim Polizeirevier Reutlingen geführt.

Bad Urach (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der B465 zwischen Seeburg und der Wittlinger Steige. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 15.05 Uhr mit einem Pkw-Gespann, Pkw VW Touran plus Anhänger, die B465 in Richtung Münsingen. Auf diesem Anhänger wurde ein Pkw transportiert. Am Beginn einer langgezogenen Rechtskurve überholte der 55-Jährige die vor ihm fahrende Zeugin und einen unbekannten Sattelzug. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Toyota RAV4 eines 25-Jährigen, mit welchem es zu einem seitlich frontalen Zusammenstoß kam. An den beteiligten Pkws entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden, dass die Anhängerlast des Pkw-Gespanns überschritten wurde. Verletzt wurde niemand. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Straßenmeisterei verständigt.

Filderstadt (ES): Mit Zigarettenkippe Feuer entfacht

Ein nicht vollkommen ausgedrückter Zigarettenstummel hat am Freitagabend in Filderstadt-Bonlanden zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Um 21:40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei zu einem Brand in die Ulrichstraße in Filderstadt-Bonlanden gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte in Erfahrung gebracht werden, dass auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ein kleinerer Brand ausgebrochen war, welchen die Feuerwehr rasch löschen konnte. Als Ursache für den Brand konnte Glut einer weggeworfenen Zigarette ausgemacht werden. Der Schaden an dem Balkon konnte auf 500 Euro beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Feuerwehreinsatz auf Grund technischen Defektes

Am Freitagabend kam es in Neuhausen auf den Fildern zu einem größeren Feuerwehreinsatz auf Grund eines technischen Defektes an einer Ölheizung. Um 20:36 Uhr wurde in der Mörikestraße in Neuhausen auf den Fildern ein Gebäudebrand gemeldet. Daraufhin wurde ein Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei an die Örtlichkeit entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte starker Brand- und Ölgeruch im Wohnhaus festgestellt werden. Der 85-jährige Hauseigentümer konnte im Kellerbereich angetroffen und ins Freie geleitet werden. Als Ursache konnte die Feuerwehr einen Defekt an einer Ölheizung feststellen. Ein Schaden am Wohnhaus entstand nicht. Der Mann wurde zur Überwachung in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort.

Kirchheim unter Teck (ES): Zigarettenautomat angegangen

Bislang unbekannte Täter machten sich am frühen Samstagmorgen gegen 1.20 Uhr in der Alten Weilheimer Straße an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Ein Sicherheitsdienst, der bei einer Firma gegenüber arbeitete, konnte drei Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren beobachten, die mittels eines Trennschleifers versuchten den Automaten zu öffnen. Beim Erblicken des Sicherheitsdienstes ergriffen die Täter die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte zu keinem Erfolg. Entwendet wurde nichts.

Tübingen (TÜ): Frau verfolgt und gewürgt

Aufmerksame Zeugen verhinderten am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Gmelinstraße Schlimmeres. Eine 21-Jährige hielt sich an ihrer Arbeitsstelle auf. Hier tauchte ein 26-jähriger Bekannter auf und bedrängte diese. Die junge Frau verließ daraufhin die Arbeitsstelle und wollte zum Bus. Hierbei wurde sie von dem 26-Jährigen verfolgt. Die Geschädigte rannte dann in Richtung Wilhelmstraße um dem 26-Jährige zu entkommen. Dieser stellte der Frau jedoch ein Bein, so dass diese stürzte. Anschließend setzte sich dieser auf die rücklings am Boden liegende 21-Jährige und würgte sie mit beiden Händen. Aufmerksame Passanten konnten den Täter von der jungen Frau trennen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Durch den verständigten Rettungsdienst wurde die leicht verletzte junge Frau zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter wurde vorläufig festgenommen und später in eine Psychiatrische Klinik eingeliefert.

Balingen (ZAK): Polizei stoppt auffälligen Mercedes-Lenker nach gefährdender Fahrweise

Mehrere aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr über Notruf der Polizei einen in seiner Fahrweise auffälligen schwarzen Mercedes GLC 300 E, der zunächst auf der B27 aus Richtung Hechingen kommend in Richtung Balingen unterwegs war. Beim Passieren der Ausfahrt Balingen-Messegelände/B463 fuhr er geradeaus weiter über die dortige Verkehrsinsel und im weiteren Verlauf dann entgegen der Fahrtrichtung weiter in Richtung Auf Stetten. In der Lange Straße hielt er erst einige Meter nach einer rotlichtzeigenden Ampel an. Bei der anschließenden Weiterfahrt prallte er mehrfach gegen Bordsteinkanten und überfuhr weitere Verkehrsinseln. In der Längenfeldstraße mussten zwei Fußgänger zur Seite springen, nachdem er auf den Gehweg geriet. Eine Polizeistreife des Polizeireviers Balingen konnte den Mercedes kurze Zeit später in der Wilhelm-Kaut-Straße stoppen. Bei der anschließenden Überprüfung des 56-jährigen Fahrzeuglenkers ergaben sich Hinweise auf eine Medikamentenbeeinflussung. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sein Führerschein einbehalten. Am Fahrzeug konnten noch weitere, bislang noch nicht zuordenbare Unfallschäden festgestellt werden. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder die eventuell durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264611 zu melden

