POL-RT: Mehrere Kinder nicht angeschnallt; Verkehrsunfälle; Einbruch in Wohnhaus; Backofenbrand; Pkw-Beschlagnahme; Falschfahrer

Sieben kleine Kinder nicht angeschnallt

Ein Pkw mit acht nicht angeschnallten Insassen, darunter sieben kleine Kinder im Alter zwischen einem und neun Jahren, ist am Donnerstagvormittag in Reutlingen aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten hielten den Ford eines 27-Jährigen gegen 10.40 Uhr in der Stuttgarter Straße an. Bei einem Blick in das Auto stellten sie fest, dass sich neben dem nicht angegurteten Fahrer zwei Kinder im Fußraum des Beifahrersitzes befanden. Auf der Rücksitzbank und dem Fußraum im Fond des Fahrzeugs entdeckten die Polizisten fünf weitere Kinder ohne jegliche Sicherung beziehungsweise den vorgeschriebenen Kindersitzen. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. (ms)

Pfullingen (RT): Verletzter Quad-Fahrer nach Verkehrsunfall

Leicht verletzt wurde ein Quad Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 13.35 Uhr, in der Großen Heerstraße ereignet hat. Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi A4 fuhr aus einer Grundstücksausfahrt heraus, um in die große Heerstraße in Richtung Unterhausen einzubiegen. Eine 49-jährige Fahrerin eines VW Tiguan, die auf der Großen Heerstraße in Richtung Pfullinger Innenstadt unterwegs war, hielt an, um dem Audi das Einfahren zu ermöglichen. Der hinter dem VW fahrende 22 Jahre alte Quad-Lenker überholte den Tiguan, wodurch es zur Kollision mit dem einbiegenden Audi-Fahrer kam. Dabei wurde der 22-Jährige über die Motorhaube des Audi auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Sein Quad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. (fj)

Ostfildern (ES): Motorradfahrer gestürzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Kirchheimer Straße / Scharnhauser Straße ereignet hat. Ein 25-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit seiner Yamaha auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache beim Einbiegen in die Scharnhauser Straße die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte er gegen ein Gartentor und die Ecke eines angrenzenden Hauses, wobei er leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, allerdings wurde sein Motorrad so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (fj)

Notzingen (ES): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus im Hofackerweg ist am Donnerstag, zwischen 18 Uhr und 19.50 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten im Anschluss die Schränke und Schubladen im ganzen Haus. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen worden sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000EUR geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim unter Teck hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (fj)

Deizisau (ES): Kind auf Fußgängerüberweg angefahren

Ein Kind ist am Donnerstagnachmittag in Deizisau auf einem Fußgängerüberweg angefahren und hierbei leicht verletzt worden. Der Zehnjährige lief in Begleitung eines Freundes gegen 17 Uhr in der Plochinger Straße auf Höhe der Silcherstraße über den dortigen Zebrastreifen. Der Junge wurde dabei von dem Kia eines in Richtung Ortsmitte fahrenden, 76 Jahre alten Mannes erfasst. Das Kind wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Pkw war ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. (ms)

Owen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der Beurener Straße. Eine 37-Jährige befuhr gegen 8.30 Uhr die Straße von der Ortsmitte kommend in Richtung Beuren. Kurz vor dem Ortsausgang erkannte sie offenbar zu spät, dass die vorausfahrende, 21 Jahre alte Lenkerin eines Fiat 500 ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf den ebenfalls davorstehenden Peugeot 206 eines 18-Jährigen geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. (rn)

Lenningen (ES): Backofen in Brand geraten

Aufgrund eines in Brand geratenen Backofens ist es in der Nacht zum Freitag in der Höllochstraße zu einem Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Gegen 1.30 Uhr hatte in der dortigen Flüchtlingsunterkunft ein Brandalarm ausgelöst. Zuvor hatte offenbar in einem Backofen befindliches Essen Feuer gefangen. Die Flammen konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften von einem Sicherheitsmitarbeiter gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Bis auf den beschädigten Ofen war kein Sachschaden entstanden. (rn)

Tübingen (TÜ): Mehrfach zu schnell und ohne Führerschein unterwegs - Pkw beschlagnahmt

Erhebliche Folgen hat ein Auffahrunfall auf der Stuttgarter Straße Anfang Februar für einen 35 Jahre alten Mann. Der Lenker eines Dacia war am 4. Februar 2023 mit dem Wagen auf der Stuttgarter Straße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs und fuhr im Bereich der Einmündung auf den vorausfahrenden VW einer 23-Jährigen auf. Bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung war der Dacia-Lenker, der gegenüber der unverletzt gebliebenen Unfallbeteiligten noch angegeben hatte, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen, davongefahren. Weitere Ermittlungen führten auf die Spur des 35 Jahren alten Mannes, dessen Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2020 behördlich entzogen worden war. Wie bislang bekannt, war er seitdem rund 15 Mal mit verschiedenen Fahrzeugen mit zu hoher Geschwindigkeit von behördlichen Messanlagen erfasst worden. Der offenbar uneinsichtige 35-Jährige wurde in Nacht zum Donnerstag, gegen 23.40 Uhr, mit seinem VW Polo in der Tübinger Wilhelmstraße von einer Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen. Dabei vollzogen die Beamten die von der Staatsanwaltschaft Tübingen angeordnete Beschlagnahme seines Pkw. Der 35-Jährige wird nun erneut wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen zu möglicherweise weiteren zurückliegenden Delikten dauern an. (rn)

Tübingen (TÜ): Falschfahrer auf der Bundesstraße

Im Ausnüchterungsgewahrsam endete die Fahrt eines 38-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen auf der B28 zwischen Tübingen und Reutlingen in entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren war. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen war gegen 3.45 Uhr auf der rechten Spur der Bundesstraße die Burgholzsteige aufwärts in Richtung Reutlingen unterwegs, als ihnen vor der Ausfahrt Wankheim ein 1er BMW auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Nach dem Passieren des Streifenwagens wendete der Fahrer, woraufhin er angehalten und kontrolliert werden konnte. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 38 Jahre alten Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und seine Fahrerlaubnis noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Ammerbuch (TÜ): Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 296 ereignet. Kurz nach 15.30 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Ford-Lenker die Bundesstraße von Unterjesingen herkommend in Richtung Pfäffingen. Dabei erkannte er offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge aufgrund eines Rückstau abbremsten. Der Ford krachte ins Heck eines VW, der von einer 26-Jährigen gelenkt wurde. In der Folge konnte auch eine 41 Jahre alte Frau mit einem Peugeot nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Ford auf. Dieser kollidierte dadurch erneut mit dem VW, der wiederum noch auf einen Nissan aufgeschoben wurde. Der Ford-Lenker und die VW-Fahrerin erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Nach dem Unfall waren der Ford und der Peugeot nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf circa 25.000 Euro belaufen. (mr)

Balingen (ZAK): Bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Wilhelm-Kraut-Straße. Kurz vor 17 Uhr war eine 58 Jahre alte Frau mit einem Skoda stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle fuhr sie offenbar aufgrund von Unachtsamkeit auf den Toyota einer 22-Jährigen auf, die an einer Rot zeigenden Ampel angehalten hatte. Dabei zogen sich beide Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen musste nicht angefordert werden. Die Autos wurden abgeschleppt. (mr)

