POL-RT: Fahndung nach Exhibitionist; Verkehrsunfälle und Verkehrsunfallflucht; Einbrüche in Wohnhaus und Geräteschuppen, Betrüge mittels Messengerdienst; Schlägerei

Metzingen (RT): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend im Bräuchlepark eine Frau belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Die 58-Jährige war gegen 21.35 Uhr zu Fuß im Bräuchlepark unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 3 der Unbekannte an die Frau herantrat, sie ansprach und sich vor ihr entblößte. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Mann soll dunkel gekleidet und von stabiler, korpulenter Figur gewesen sein. Er hatte dunkle, mittellange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und trug ein Stirnband. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07123/924-0 um Hinweise. (cw)

Sonnenbühl-Genkingen (RT): In Graben gerutscht

Den ersten Erkenntnissen nach aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag auf der L230 von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Skoda Octavia auf der Landesstraße aus Richtung B312/313 kommend in Fahrtrichtung Genkingen, als er nach links von der Fahrbahn abkam, einen Baum touchierte und einen Graben hinabrutschte. Auf einer Grünfläche kam er schließlich zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Münsingen (RT): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen den Fahrer eines weißen Kastenwagens nach einem Vorfall, der sich am Mittwochvormittag auf der L230 ereignet hat. Gegen 11.50 Uhr war der 35 Jahre alte Lenker eines VW Golf mit seinem Wagen auf der Landesstraße von Münsingen in Richtung Gomadingen unterwegs, als ihm auf Höhe der dortigen Kläranlage ein weißer Kastenwagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 35-Jährige mit seinem Pkw nach rechts aus. Dort prallte der Golf gegen den Bordstein, wobei das rechte Vorderrad des Wagens beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Der VW musste mit einem Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro abgeschleppt werden. Der Fahrer des weißen Kastenwagens war zwischenzeitlich in Richtung Münsingen weitergefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (rn)

Aichwald (ES): Gartenschuppen aufgebrochen

Zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 16 Uhr, hat ein Unbekannter einen Geräteschuppen im Gewann Birkäcker zwischen Schanbach und Aichelberg aufgebrochen. Daraus entwendete er unter anderem ein Stromaggregat und eine Kettensäge im Wert von mehreren hundert Euro. Das Diebesgut dürfte anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt. (rn)

Esslingen-Wiflingshausen (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Holzwiesenweg ist am Mittwoch, zwischen 17.30 Uhr, und 19.45 Uhr, eingebrochen worden. Über eine Türe verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlte im Anschluss die Schränke und Schubladen im ganzen Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (fj)

Esslingen (ES) / Ostfildern (ES): Per Messengerdienst betrogen

"Mama / Papa, ich habe ein neues Handy, das ist meine neue Telefonnummer. Meldest du dich bitte per WhatsApp bei mir?" Mit einer solchen SMS oder auch WhatsApp-Nachricht, die von Kriminellen versandt wird, beginnt eine Betrugsmasche, vor der die Polizei laufend warnt und der am Mittwoch eine Seniorin in Esslingen und ein Senior aus Ostfildern zum Opfer gefallen sind. Insgesamt überwiesen die beiden Geschädigten jeweils mehrere, vierstellige Geldbeträge. Zum Teil konnten diese von den Geldinstituten zurückgebucht werden. Ob alle Überweisungen gerettet werden können, steht noch nicht fest. Die Polizeireviere Esslingen und Filderstadt haben die Ermittlungen aufgenommen.

Der Betrug läuft immer ähnlich ab:

Sind die Geschädigten erst mal in dem Glauben, tatsächlich mit Angehörigen zu kommunizieren, täuschen die Täter eine finanzielle Notlage oder ausstehende Rechnungen vor und bringen ihre Opfer dazu, teils hohe Geldbeträge an unbekannte Konten zu überweisen. Erst wenn die Betrogenen persönlich Kontakt mit ihren Kindern aufnehmen, fliegt der Schwindel auf. Meist bestehen die Täter auf eine sogenannte Echtzeitüberweisung, weshalb die überwiesenen Summen in der Regel unwiederbringlich verloren sind.

Die Polizei rät: Überweisen Sie nie Geld aufgrund so einer Nachricht. Nehmen Sie stattdessen immer unter den Ihnen bekannten Telefonnummern persönlich Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. So stellt sich ein möglicher Betrugsversuch schnell heraus. (ms)

Esslingen (ES): Pedelec-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine Pedelec-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Esslingen zugezogen. Die 57-Jährige befuhr mit ihrem Zweirad kurz nach 13.30 Uhr verbotswidrig den rechtsseitigen Gehweg der Martinstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung mit der Kandlerstraße fuhr sie ohne auf den Verkehr zu achten vom Gehweg, um geradeaus weiterzufahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden VW Crafter eines 66 Jahre alten Mannes. Dieser hatte vergeblich versucht, einen Zusammenstoß mit einer Vollbremsung zu verhindern. Die Frau wurde nach rechts abgewiesen und stürzte von ihrem Pedelec. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Kirchheim (ES): Junge Männer von Personengruppe geschlagen (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter Telefon 07021/501-0 nach Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Mittwochnachmittag auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz zugetragen hat. Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren wollten sich gegen 16.15 Uhr am Güterbahnhof mit einem flüchtig Bekannten treffen, um dessen Motorrad zu richten. Der Bekannte erschien jedoch ohne Zweirad, aber in Begleitung von fünf weiteren, bislang unbekannten Personen. Die Gruppe ging unmittelbar nach dem Eintreffen auf die auf ihren Motorrädern sitzenden jungen Männer los und schlug und trat auf sie ein. Erst als sich ein Zeuge einmischte und den Angegriffenen zu Hilfe kam, flüchteten die Schläger über die Bahngleise hinweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die 18 und 19 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen. Der Jüngere konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Der Ältere musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (ms)

