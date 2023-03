Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Pfronstetten (RT): Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen von der B 312 abgekommen und hat sich in der Folge mit diesem überschlagen. Die 40-Jährige war gegen 7.15 Uhr mit einem Skoda von Zwiefalten herkommend in Richtung Pfronstetten unterwegs. Kurz vor dem Ortsbeginn von Huldstetten fuhr sie aus noch unbekannter Ursache wohl ungebremst durch einen rechtsseitig gelegenen Parkplatz, an dessen Ende der Peugeot mit einer Sitzbank kollidierte. Im weiteren Verlauf geriet der Pkw wieder auf die Bundesstraße, ehe er über die Gegenfahrspur hinweg nach links von der Fahrbahn abkam und sich im dortigen Straßengraben überschlug. Nahe eines Wohnhauses kam das Fahrzeug schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die 40-Jährige erlitt ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Peugeot dürfte bei dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 3.500 Euro entstanden sein. Er wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Sturz am Mittwochvormittag auf der Eduard-Spranger-Straße zugezogen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr der Senior mit seinem Pedelec kurz nach 11.30 Uhr von einer Tiefgarage im Bereich der Hausnummer 44 aus über den Gehweg auf die Eduard-Spranger-Straße und kam aus noch unbekannter Ursache nach wenigen Metern zu Fall. Er wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegengenommen. Insbesondere der noch unbekannte Lenker eines weißen Transporters, der nach dem Unfall an den Unglücksort gekommen war, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): In Böschung gekracht

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Mittwochmittag im Bereich B 27 / K 7126 nahe des Gewerbegebiets Hauptwasen ereignet. Gegen 13.40 Uhr war ein 87-Jähriger mit einem VW Polo auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs und verließ diese an der Ausfahrt Balingen-Nord. Dabei überfuhr der VW einen Verkehrsteiler und stieß in die gegenüberliegende Böschung. Der Senior, der durch den Unfall in dem Pkw eingeschlossen wurde, musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen in eine Klinik. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Er wurde abgeschleppt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell