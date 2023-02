Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Küchenbrand; Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben; Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Küchenbrand

Zum Brand in der Küche eines Einfamilienhauses sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in die Panoramastraße ausgerückt. Gegen elf Uhr waren die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von der Wohnungsinhaberin alarmiert worden, nachdem es in der Küche zu einer starken Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand, der sich zwischenzeitlich auf die komplette Küche ausgeweitet hatte, löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Gebäude ist auch auf Grund des Rauchgasniederschlags derzeit nicht mehr bewohnbar, sodass die Bewohner von der Gemeinde anderweitig untergebracht werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt an der Spülmaschine möglicherweise brandursächlich gewesen sein. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 50.000 Euro belaufen. (cw)

Nürtingen (ES): Fußgängerin erlag ihren Verletzungen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 22.02.2023/8.31 Uhr und 16.44 Uhr

Die 66-jährige Fußgängerin, die am 21.02.2023, gegen 16.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Nürtinger Stadtbrücke schwer verletzt worden war, ist am frühen Dienstagmorgen an den Folgen des Unfalls verstorben. Wie bereits berichtet, hatte die Frau auf der Stadtbrücke die Fahrbahn neben einem Fußgängerüberweg überquert und war dabei von dem stadtauswärts fahrenden Mercedes eines 78-Jährigen erfasst worden. Die Frau war im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, in der sie jetzt verstarb. (ms)

Dotternhausen (ZAK): Unfall im Einmündungsbereich

Am Dienstag, gegen 8.15 Uhr, ist es im Einmündungsbereich Schloßstraße/ Zinkenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 19-jährige Fahrer eines MAN Transporter befuhr die Schloßstraße in Richtung Hauptstraße. Kurz vor der Einmündung zur Zinkenstraße verlor er aus noch nicht bekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und kam ins Schleudern. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 1er BMW eines 37-Jährigen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der BMW-Fahrer leicht verletzt und im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt. (fj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell