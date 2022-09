Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Autofahrer nimmt Radlerin die Vorfahrt und verletzt sie leicht

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde am Dienstag, 13. September, eine Radfahrerin an der Elbestraße in Bremerhaven-Geestemünde. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau gegen 15.40 Uhr mit einem Pedelec auf dem kombinierten Rad- und Gehweg entlang der Elbestraße in nördlicher Richtung unterwegs. Als sie die Zufahrt zu einem Supermarktgelände passierte, kam von dort ein Autofahrer, der auf die Elbestraße fahren wollte, und erfasste das Pedelec und die Frau. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Rad entstanden Schäden in Höhe von rund 250 Euro, die Karosserieschäden am Pkw wurden auf rund 1500 Euro geschätzt. Der Autofahrer erhielt Anzeigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Hierzu der Hinweis der Polizei:

Der Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung besagt (verkürzt): Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone oder aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Quert an der Einmündung beispielsweise ein Rad- oder Fußgängerweg, so müssen sich die einfahrenden Verkehrsteilnehmer in beide Richtungen davon überzeugen, dass sie keine Radfahrer oder Fußgänger gefährden. An vielen Stellen dürfen beispielsweise Radwege in beiden Richtungen befahren werden. Außerdem können Kinder unter zehn Jahren zum Radfahren die Fußwege benutzen und können daher ebenfalls aus allen Richtungen die Einmündung kreuzen. Und auch auf schnell laufende Fußgänger wie Jogger müssen sich die Verkehrsteilnehmer in solchen Situationen einstellen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell