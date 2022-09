POL-Bremerhaven: Verkehrskontrolle auf dem Wilhelm-Kaisen-Platz

Bremerhaven (ots) - Am Montagmorgen, 12. September, entdeckte der Hausmeister einer Schule im Bremerhavener Stadtteil Lehe gleich mehrere Sachbeschädigungen am Schulgebäude und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten am Gebäude an der Frenssenstraße insgesamt sieben zersplitterte Fensterscheiben fest. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Scheiben im Verlauf des vergangenen ...

mehr