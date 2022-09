Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl verhindert: Polizisten ertappen Tatverdächtigen auf frischer Tat

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt haben Bremerhavener Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag, 13. September, einen mutmaßlichen Fahrraddieb. An der Kreuzung Hafenstraße/Wülbernstraße im Stadtteil Lehe konnten die Polizisten beobachten, wie zwei Männer neben einem abgestellten weißen Fahrrad standen. Einer der beiden war just dabei, das Fahrradschloss gewaltsam auseinanderzuziehen. Die Beamten sprachen daraufhin die beiden Männer an und machten dem Schlossaufbrecher den Tatvorwurf des versuchten Fahrraddiebstahls. Der Beschuldigte wiederum behauptete, dass er das Fahrrad zuvor erworben habe. Belegen konnte er dies vor Ort jedoch nicht. Der zweite angetroffene Mann meinte, den anderen nicht zu kennen. Dieser habe ihn kurz zuvor angesprochen und gefragt, ob er das Fahrrad kaufen wolle. Nachdem die Beamten den Sachverhalt aufgenommen hatten, stellten sie das Fahrrad sicher. Die Polizei (0471/953-3221) sucht jetzt den Eigentümer des weißen Elektro-Citybikes des Herstellers Adore.

