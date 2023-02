Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand von Klohäuschen

Reutlingen (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ein Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag auf der Werastraße ereignet. Gegen 15.40 Uhr war dort ein 48 Jahre alter Mann mit einem Mercedes in Richtung Steinenbergstraße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor er dort aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen und fuhr auf einen VW einer 57-Jährigen auf. Der VW wurde dadurch nach rechts abgewiesen und kam halbseitig auf dem Gehweg zum Stehen. Der Mercedes hingegen fuhr weiter, kam ebenfalls nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte unmittelbar vor der Einmündung der Nelkenstraße gegen ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf querte der Pkw die Nelkenstraße und kollidierte danach mit einer Gartenmauer. Bei dem Unfall erlitt der 87 Jahre alte Beifahrer im VW nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der 48-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, auf circa 45.000 Euro belaufen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Metzingen (RT): Mobiles Toilettenhäuschen in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag ein mobiles Toilettenhäuschen in der Metzinger Straße in Neuhausen in Brand geraten. Kurz nach 23 Uhr wurde das Feuer bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Die Feuerwehr löschte das in Vollbrand stehende Häuschen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Erkenbrechtsweiler (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der K1262 zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler. Ein 39-Jähriger befuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Ford Focus die Beurener Steige bergabwärts in Richtung Beuren. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz nach dem Ortsende von Erkenbrechtsweiler kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte der Ford mit der rechten Seite gegen den entgegenkommenden VW Golf eines 22-Jährigen, eher der Focus noch mit einer Leitplanke kollidierte. Beide Fahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei waren zur Unfallstelle ausgerückt, die aufgrund auslaufender Betriebsmittel mit einem Spezialfahrzeug gereinigt wurde. Die Beurener Steige musste hierzu für circa drei Stunden voll gesperrt werden. (rn)

Kirchheim (ES): Anhänger verliert Ladung

Verlorene Ladung hat am Montagnachmittag zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der K 1250 geführt. Ein 24-Jähriger war kurz nach 15.30 Uhr mit einem Nissan Pickup samt Anhänger auf der Kreisstraße von Weilheim herkommend in Richtung Nabern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der mit 30 Thujapflanzen beladene Anhänger die rechte Leitplanke. Im Anschluss geriet er ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrspur. Durch den Schleudervorgang fiel die komplette Ladung des Anhängers zu Boden. Zwei Pflanzen prallten hierbei gegen die Front eines entgegenkommenden Fiat 500 einer 64 Jahre alten Frau. Der Anhänger kippte noch kurz zur Seite und stieß gegen die linksseitige Leitplanke, bis das Gespann letztendlich auf seiner ursprünglichen Fahrspur entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Ersten Erkenntnissen nach wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Gespanns ist. Der Schaden dürfte sich auf über 13.000 Euro belaufen, wobei alleine an dem Fiat 500 ein Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro entstanden sein dürfte. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der verlorenen Ladung sowie der Straßenreinigung kam es auf der K 1250 zu Verkehrsbehinderungen. (ms)

Tübingen (TÜ): Kind angefahren

Ein Kind ist am Montagnachmittag angefahren und dabei verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 22-Jähriger mit einem Fiat Talento rückwärts aus einer Seitengasse der Sindelfinger Straße ausfahren und erfasste dabei einen Achtjährigen, der dort mit seinem Fahrrad stand. Der Junge stürzte in der Folge zu Boden und erlitt nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell