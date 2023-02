Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Auseinandersetzungen; Fahrzeuge aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Scheibe eingeschlagen

Ein Wohnhaus in der Burgstraße ist im Laufe des Samstags Ziel von einem Einbrecher geworden. Zwischen 14 Uhr und 23 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe des Hauses ein. Ob er tatsächlich ins Innere gelangte und etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Oberboihingen (ES): 40-Jährigen aus Wohnung gelockt und geschlagen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Max-Eyth-Straße gegen einen 22-Jährigen und zwei bislang Unbekannte. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge klingelte der 22-Jährige kurz nach 22.15 Uhr an der Hauseingangstür eines 40-jährigen Bekannten und forderte ihn auf, aus seiner Wohnung zu kommen. Als der 40-Jährige dem nachkam, soll er auf der Straße von insgesamt drei Personen erwartet worden und vom 22-Jährigen angegriffen und geschlagen worden sein. Hierbei soll auch ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein. In der Folge flüchteten zwei der Täter zu Fuß und einer in einem Pkw. Der Angegriffene nahm zunächst noch die Verfolgung auf. In der Folge wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07024/920990 zu melden. (sm)

Wendlingen (ES): 18-Jährigen angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Sonntagabend in der Heinrich-Otto-Straße. Gegen 20.10 Uhr soll ein 18 Jahre alter Mann von Bekannten in die Bahnhofsunterführung gelockt worden sein. Dort sollen zehn bis 15 Personen, die zum Teil maskiert waren, auf ihn gewartet, ihn zu Boden gebracht und getreten haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei, woraufhin die Angreifer flüchteten. Der 18-Jährige zog sich den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (sm)

Deizisau (ES): Wohnungseinbruch

Zwischen Freitag, 15:30 Uhr, und Sonntag, zehn Uhr, ist in eine Wohnung im Buchenweg eingebrochen worden. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der unbekannte Einbrecher Zutritt zur Wohnung und durchsuchte sie. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (fj)

Esslingen (ES): In Vereinsheim eingebrochen

Ein Vereinsheim im Eschbacher Weg in Berkheim ist in den vergangenen Tagen ins Visier eines Einbrechers geraten. In der Zeit zwischen Mittwoch, 22.15 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr, drang der Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Nürtingen (ES): Firmenfahrzeuge aufgebrochen

Im Bereich Wendlinger Straße / Bunsenstraße in Oberensingen hat am Wochenende ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag und Sonntag schlug ein Unbekannter an einem geparkten Mercedes Vito ein Fenster ein und entwendete aus dem Laderaum unter anderem mehrere Akku-Werkzeuge. Auf gleiche Weise gelangte vermutlich derselbe Täter auch in den Innenraum eines Citroen. Aus diesem wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts gestohlen. Aus einem dritten Firmenfahrzeug, an dem ebenfalls ein Fenster eingeschlagen wurde, wurde ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung in Bar

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Montag in einer Bar im Fichtenweg ereignet hat. Kurz vor zwei Uhr hatte dort ein 30-Jähriger offenbar mehrere Bekannte angegangen und diese verletzt. Dabei soll auch ein Glas zum Einsatz gekommen sein. Die vier Bekannten im Alter zwischen 24 und 37 Jahren erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein 28- sowie ein 37-Jähriger wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der Jüngere wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Als der stark alkoholisierte 30-Jährige von den hinzugerufenen Polizeibeamten befragt werden sollte, ließ sich dieser offenbar unvermittelt auf den Boden fallen. Er sollte daraufhin in Gewahrsam genommen werden, worauf der 30-Jährige unter anderem in die Hand eines handschuhtragenden Polizeibeamten biss. Zudem verletzte er einen weiteren Beamten leicht am Bein. Unter dem Einsatz vom Pfefferspray konnten dem 30-Jährigen Handschließen angelegt werden. Er musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen. (rn)

