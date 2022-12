BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Essener mit drei Haftbefehlen

Essen (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 08. Juli 2022 einem jungen Mann am Haltepunkt Essen-Frohnhausen eine Musikbox gestohlen haben soll. Gegen 6 Uhr habe sich der 20-jährige Geschädigte auf dem Bahnsteig 2 am Haltepunkt Essen-Frohnhausen aufgehalten und mittels seiner mobilen Musikbox ...

