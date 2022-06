Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Sachbeschädigung an Haltestelle Pariser Tor

Mainz (ots)

Der Mainzer Polizei wurden am frühen Donnerstagabend diverse Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen an der Bushaltestelle Pariser Tor gemeldet.

Von bislang unbekannten Tätern wurden auf der Rückseite des Haltestellenschildes 5 Hakenkreuze in roter Farbe aufgemalt. Zudem befand sich an dem Haltestellenhäuschen eine weitere Schmiererei in der gleichen Farbe. Ob hier ein Zusammenhang besteht ist aktuell unklar. Die Farbe ließ sich nicht entfernen, sodass das Schild und das Haltestellenhäuschen beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt jetzt zusätzlich zu der Sachbeschädigung auch noch wegen der Verwendung der verbotenen Hakenkreuze.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

