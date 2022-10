Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt. Ein 78-Jähriger befuhr mit seinem Dacia die rechte Fahrspur der Bundesstraße 88. An der Ankerwerkskreuzung übersah er einen Opel, dessen 31-jährige Fahrerin an der roten Ampel verkehrsbedingt anhielt und fuhr hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Dacia den Opel auf eine Simson einer 16-Jährigen und ein Leichtkraft-Fahrzeug einer 17-Jährigen auf. Die Opel-Fahrerin sowie die Fahrerin der Simson verletzten sich dabei leicht. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

