Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Einbrüche, Streitigkeiten, Trafobrand

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Bei Streit Pfefferspray eingesetzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es unter zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung an einem Bauwagen zwischen Römerstein und Donnstetten gekommen. Gegen 00.45 Uhr näherten sich zwei ungebetene Gäste dem Bauwagen und fingen mit der anderen Personengruppe einen Streit an. Kurz darauf zog einer der beiden hinzugekommenen jungen Männer ein Pfefferspray und setzte dieses gegen die andere Gruppe ein. Anschließend flüchteten beide Personen von der Örtlichkeit. Durch den Pfeffersprayeinsatz wurden fünf Jugendliche verletzt, die zum Teil vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt wurden.

Bad Urach (RT): Zwei Auffahrunfälle führten zu Verkehrsbehinderungen

Am Samstagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 28 zwischen Bad Urach und Dettingen zu zwei Verkehrsunfällen mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Gegen 14.30 Uhr befuhr die 66 Jahre alte Lenkerin eines Skoda Enyaq die B 28 in Fahrtrichtung Bad Urach, als sie im stockenden Verkehr auf den vorausfahrenden Seat eines 26-Jährigen auffuhr. Unmittelbar darauf erkannte die 22-jährige Lenkerin eines Citroen einen vor ihr aufgrund des Unfalls bremsenden Skoda Octavia, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde, zu spät und krachte in dessen Heck. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 46-Jährigen auf den Skoda Enyaq der 66-Jährigen geschoben. Durch den zweiten Auffahrunfall verletzten sich die 25-Jährige Beifahrerin im Citroen sowie die 49 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda Octavia leicht. Sie wurden vor Ort vom anwesenden Rettungsdienst behandelt. An den vier Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr Bad Urach mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort tätig. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der teilweise nicht mehr fahrbereiten Pkw, war die B 28 nur einspurig befahrbar, weshalb es in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderung kam.

Altbach (ES): Trafobrand

Auf dem Gelände eines Kraftwerkes ist am Samstagabend ein Transformator, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und über 70 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand, sodass der vorsorglich mitalarmierte Rettungsdienst nicht tätig werden musste. Der vom Brand betroffene Trafo war am Samstagabend nicht am Netz, weshalb der Vorfall keine Auswirkungen auf den Kraftwerksbetrieb hatte. Gebäudeteile wurden nicht beschädigt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Ostfildern (ES): Wohnungseinbruch

Offensichtlich auf Wertgegenstände abgesehen hatte es ein unbekannter Einbrecher, der zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 11.00 Uhr, in ein Wohnobjekt im Max-Ackermann-Weg eingedrungen ist. Der Täter schlug im Tatzeitraum das Fenster der Terrassentüre ein und öffnete anschließend die Tür. In der Wohnung durchwühlte der Täter das Mobiliar. Ob etwas entwendet wurde, kann nach derzeitigem Stand nicht gesagt werden.

Kohlberg (ES): Verkehrsunfall mit Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr auf der K1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg gekommen. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Skoda die Grafenberger Straße in Fahrtrichtung Kohlberg. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin wurden dabei schwerverletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille ergab. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro.

Neckartenzlingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus im Reuschweg ist am Samstag, zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht, eingebrochen worden. Durch Aufhebeln einer Tür gelangte der unbekannte Einbrecher ins Innere und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen. Der Täter erbeutete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise auf den Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Täter bei Einbruch überrascht (Zeugenaufruf)

Am Samstagabend hat eine Familie bei ihrer Heimkehr drei Einbrecher auf frischer Tat in ihrem Wohnhaus überrascht. Die Familie kehrte um 19.40 Uhr nach Hause in den Fasanenweg zurück und erkannte bereits bei der Annäherung fremde Personen in ihrem Haus. Die drei Einbrecher, welche alle als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet beschrieben wurden, flüchteten durch die eingeschlagene Terrassentüre. Der Familienvater verfolgte die Täter noch ein Stück durch die Nachbargärten in Richtung Seebronner Straße und verständigte die Polizei. Eine Fahndung, an der sich mehrere Streifenwagenbesatzungen beteiligten, verlief erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher nichts. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07472/9801-0 Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

Rottenburg (TÜ): Mehrere Firmeneinbrüche

Im Stadtteil Ergenzingen sind in der Nacht zu Samstag mutmaßlich ein und dieselben unbekannten Täter in gleich vier Firmen eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 21.00 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Gebäuden in der Nobelstraße und dem Junghansring, in welchen sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht wurden. Hierbei fielen den Einbrechern Laptops, Mobiltelefone und Bargeld in die Hände. Der Polizeiposten Ergenzingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Rottenburg (TÜ): Streitigkeiten

Drei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer handfesten Streitigkeit am Samstagabend in Rottenburg-Ergenzingen. Gegen 21.30 Uhr gerieten zwei Familien aneinander, nachdem die jugendliche Tochter aus Ergenzingen mit der Familie ihres 16-jährigen Freundes aus Bayern mitgehen wollte. Die Familie der Jugendlichen war damit nicht einverstanden. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung bewaffneten sich die Beteiligten mit verschiedenen Werkzeugen und einem abgebrochenen Stiel einer Schneeschaufel, woraufhin durch Faustschläge insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden. Zwei der Verletzten mussten mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Albstadt (ZAK): Unfall mit Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 30.000 Euro ist es am Samstagnachmittag in Lautlingen gekommen. Um 15.30 Uhr bog ein 19 Jahre alter Fahrer eins BMW von der Eschachstraße nach links auf die B 463 ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 85-Jährigen, die mit ihrem VW auf der Bundesstraße in Richtung Albstadt unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wobei sich neben der 85-Jährigen auch der Unfallverursacher und seine 16-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Neben dem Rettungsdienst, der die Beteiligten in umliegende Kliniken transportierte, war auch die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

