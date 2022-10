POL-MTK: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 79-jährigem Mann aus Eschborn

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus - Bad Soden am Taunus, Sperberstraße, Samstag, 15.10.2022, 10:30 Uhr bis Samstag, 15.10.2022 um 19:45 Uhr Im Laufe des Samstags, den 15.10.2022 von 10:30 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sperberstraße in Bad Soden am Taunus. ...

