POL-DO: Erstmeldung: Verkehrsunfälle auf der A 1 und der A 2 - Sperrungen sorgen für Stau

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0717 Ein Rennradfahrer ist gestern auf dem Radrundweg "Niere" am Steinklippenweg in Dortmund gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Offenbar liegt dem Sturz eine Verkehrsunfallflucht zugrunde - die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18.25 Uhr war ein 57-jähriger Hagener mit seinem Rennrad auf der sogenannten "Niere" am Steinklippenweg im ...

