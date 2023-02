Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin bestohlen; Umkleideschränke aufgebrochen; Anhänger wieder aufgetaucht; Wasserverfärbung; Verkehrsunfall

Ältere Frau bestohlen (Zeugenaufruf)

Einer älteren Frau ist am Freitagvormittag in der Reutlinger Innenstadt die Handtasche aus dem Rollator gestohlen worden. Die 81-Jährige befand sich gegen 10.45 Uhr am Eingang der Kaiserpassage, als eine Frau von hinten an der Seniorin vorbeilief. Hierbei ergriff sie die auf der Gehhilfe ablegte Handtasche und rannte in Richtung Kaiserstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen nach der Diebin verlief bislang erfolglos. Die Täterin wurde von der Seniorin als junge, auffallend schlanke und etwa 160 cm große Frau beschrieben. Im Gesichtsbereich soll ihre Haut ungepflegt gewesen sein. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass die Gesuchte Stiefel getragen hatte und eventuell eine graue Mütze trug. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Bad Urach (RT): Umkleideschränke aufgebrochen

Am Donnerstagabend hat sich ein Unbekannter an mehreren Umkleideschränken in einem Thermalbad zu schaffen gemacht. Gegen 18 Uhr brach der Täter, wie bislang bekannt, fünf Spinde auf und entwendete daraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Filderstadt (ES): Anhänger aufgetaucht

Ergänzung zur Pressemeldung vom 24.02.2023 / 11.53 Uhr

Der am Vormittag in Bonlanden als gestohlen gemeldete Anhänger ist wieder aufgetaucht. Offenbar hatte ein Bekannter des Besitzers ihn am Morgen berechtigt genutzt und erst später den Besitzer darüber informiert. Dieser verständigte im Anschluss die Polizei. (rn)

Stuttgart (S): Verfärbtes Wasser im Seitenarm des Langwiesersees

Feuerwehr und Polizei sind am Freitagmittag zum Langwiesersee im Bereich des Stuttgarter Flughafens gerufen worden. Ein Zeuge hatte gegen 13.25 Uhr eine grünliche Verfärbung im Wasser eines Seitenarms festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Berufsfeuerwehr Stuttgart und die Flughafenfeuerwehr rückten daraufhin mit zwölf Fahrzeugen und 34 Feuerwehrleuten an. Sie nahmen eine Wasserprobe, die zur weiteren Untersuchung in ein Labor gebracht wurde. Den ersten Untersuchungsergebnissen zufolge dürfte es sich vermutlich um ein für die Umwelt unkritisches Wasserfärbemittel handeln. Wie das Mittel ins Wasser gelangen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Flughafen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Zwei Radler zusammengestoßen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Tübingen zugezogen. Der 70-Jährige war mit einem Herrenrad gegen 10.20 Uhr in der Unterführung in Verlängerung der Steinlachallee in Richtung Stadtmitte unterwegs. Etwa in der Mitte der Unterführung beabsichtigte der Mann nach links auf die Rampe zum Gehweg neben der B 28 abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer in dieselbe Richtung fahrenden 50 Jahre alten Frau, die mit ihrem Damenrad den Senior überholen wollte. Der 70-Jährige stürzte im Anschluss zu Boden und verletzte sich dabei. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Die Frau zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen zu. (ms)

