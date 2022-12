Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Pedelec gegen Autotür gestoßen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Langenbergstraße;

Unfallzeit: 04.12.2022, 17.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Sonntag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 58 Jahre alter Autofahrer hatte seinen Wagen gegen 17.00 Uhr an der Langenbergstraße abgestellt. Als der Bocholter die Fahrertür öffnete, prallte das Pedelec dagegen: Der ebenfalls in Bocholt lebende 69-Jährige fuhr gerade in Richtung Busbahnhof an dem geparkten Wagen vorbei. Der Mann stürzte zu Boden; er wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Vor dem Hintergrund dieses aktuellen Unfalls richtet die Polizei erneut einen Appell an die Autofahrerinnen und Autofahrer: Wer die Tür mit der rechten Hand öffnet, dreht sich nach links. Der Blick richtet sich dadurch quasi schon automatisch auf den hinteren Straßenbereich - eine sinnvolle Angewohnheit, die zu mehr Sicherheit beitragen kann. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell