Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbrecher in Wohnhaus

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ahauser Damm;

Tatzeit: zwischen 01.12.2022, 09.00 Uhr, und 04.12.2022, 18.15 Uhr;

Bargeld sowie Schmuck haben Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Heek gestohlen. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten die Täter ein Fenster gewaltsam und stiegen in das Haus am Ahauser Damm ein. Zu dem Geschehen kam es zwischen Donnerstag, 09.00 Uhr, und Sonntag, 18.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell