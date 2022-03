Polizei Gütersloh

POL-GT: Ein Anhänger aufgebrochen, ein Anhänger aufgebrochen und abgefahren

Gütersloh (ots)

Harsewinkel/ Versmold (FK) - Am Freitagmorgen (18.03., 09.05 Uhr) meldeten Zeugen einen aufgebrochenen Anhänger in der Hessel in Versmold (Nähe Rebhuhnstraße).

Es stellte sich heraus, dass der halb in der Hessel liegende Anhänger am Theo-Claas Damm in Harsewinkel entwendet worden ist. Zudem wurde das Schloss des Anhängers aufgebrochen und hochwertige Maschinen aus dem Innenraum entwendet.

Zudem wurde ein weiterer Anhänger, welcher ebenfalls am Theo-Claas Damm stand, aufgebrochen und ausgeräumt. Auch in diesem befand sich eine hochwertige Maschine.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den aufgebrochenen Anhängern und dem entwendeten Diebesgut machen? Abgestellt worden sind die Hänger am Donnerstagnachmittag (17.03., 15.00 Uhr). Wer hat Personen am Theo-Claas Damm beobachtet? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen auf dem Weg bis zum Auffindeort in der Nähe des Rebhunhnwegs gemacht. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

