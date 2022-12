Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht

Kleinkraftradfahrer flüchtet

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Eschstraße; Unfallzeit: 02.12.22, 16.30 Uhr;

Am Freitag fuhr ein noch unbekannter Kleinkraftradfahrer gegen 16.30 Uhr auf der Eschstraße auf den Pkw eins verkehrsbedingt wartenden 42-jährigen Stadtlohners auf. Als der 42-Jährige dem Kleinkraftradfahrer mitteilte, die Polizei hinzuziehen zu wollen, fuhr dieser mit seiner Sozia davon.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 15 bis 16 Jahre alt, ca. 160 bis 165 cm groß, dunkelblondes Haar, schwarze Bekleidung, rot-weißer Helm. Die Sozia ist in etwa gleich alt, trug weiße Schuhe, dunkle Kleidung und eine schwarzen Helm. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561) 9260. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell