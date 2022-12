POL-BOR: Stadtlohn - Betrunkene Randaliererin leistet Widerstand

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Hauptstraße; Tatzeit: 04.12.2022, 03.30 Uhr; Mehrere Mobiltelefone erbeutete ein Einbrecher in der Nacht zum Sonntag aus einem Geschäft an der Hauptstraße. Die Scheibe des Schaufensters wurde eingeschlagen und ebenso die Glasvitrine, in der sich die Mobiltelefone befanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für Medienvertreter: ...

