POL-KN: (Konstanz) Unbekannter greift Mann an und verletzt ihn - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots) - Die kurze Abwesenheit eines Bewohners hat ein unbekannter Täter am Dienstag genutzt, um in ein Wohnhaus in der Bruderhofstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:25 Uhr schlug der Unbekannte die Terrassentür ein und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses, wo er anschließend alle Räume durchsuchte. Die Polizei hat die ...

