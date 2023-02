Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Anhänger entwendet

Reutlingen (ots)

Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Fürstenbergstraße/Achalmsteige entstanden. Eine 74-Jährige war kurz vor 15.30 Uhr mit ihrem Fiat Punto auf der Fürstenbergstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Achalmsteige missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, 29 Jahre alten Fahrers eines Mercedes. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Fiat Punto war in Folge des Unfallgeschehens nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (fj)

Filderstadt (ES): Anhänger gestohlen (Zeugenaufruf)

Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte einen Anhänger in Bonladen entwendet. Zwischen 21 Uhr und acht Uhr stahlen sie den in der Theodor-Storm-Straße abgestellten Anhänger der Marke Otto Münz im Wert von etwa 1.500 Euro. An dem Anhänger waren die Kennzeichen ES-ES-1918 angebracht. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/7091-3, um Zeugenhinweise. (rn)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat der Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Kreisverkehr Sülchen-/Sprollstraße erlitten. Die 50 Jahre alte Lenkerin eines VW Golf Plus war gegen 19.55 Uhr mit ihrem PKW auf der Sülchenstraße in Richtung Eugen-Bolz-Platz unterwegs. Als sie in den dortigen Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits darin befindlichen, 17-jährigen Lenker einer KTM Duke. Dieser wurde durch den Zusammenstoß in Richtung Seebronner Straße abgewiesen und prallte auf einer dortigen Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen. Eine sofortige ärztliche Versorgung des leichtverletzten Jugendlichen war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Am Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 7125 gekommen. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte die aus Richtung Schmieden kommende 70-jährige Fahrerin eines VW Golf an der Einmündung mit der Hölzlestraße nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Opel Corsa eines 61-Jährigen. Der Corsa wurde in der Folge von der Fahrbahn abgewiesen und kollidierte mit zwei Straßenschildern bevor er zum Stillsand kam. Sowohl die 70-Jährige als auch der 61-jährige Opel-Fahrer wurden schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel und zur Ausleuchtung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften angerückt. (fj)

