Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Heller BMW M3 gesucht

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag in der Zollbergstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge befuhr der unbekannte Lenker eines hellen BMW M3 gegen 10.20 Uhr die linke Spur der Zollbergstraße bergauf in Richtung Zollberg. Am Ende des zweispurigen Ausbaus soll er mehrere Fahrzeuge über die Sperrfläche überholt und anschließend vor dem Mercedes eines 77-Jährigen eingeschert haben, worauf dieser abbremsen musste. Etwa 30 Meter weiter hielt der Fahrer des BMW an. Er soll in der Folge ausgestiegen sein und den Fahrer des hinter ihm zum Stehen gekommen Mercedes beschimpft haben. Der hinter dem Mercedes fahrende, 48 Jahre alte Lenker eines Opel hielt daraufhin ebenfalls an. Dies erkannte ein 19 Jahre alter BMW-Lenker zu spät und fuhr in das Heck des Opel, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Mercedes geschoben wurde. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Sein BMW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Der Lenker des BMW M3 mit ES-Zulassung war zwischenzeitlich in Richtung Ostfildern davongefahren. Der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell