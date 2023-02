Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahndungsbilder zum Raubüberfall auf Kiosk in Hechingen am 31. Januar 2023 (Hechingen)

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.02.2023/11.40 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Mit Hochdruck arbeiten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen an der Aufklärung des Raubüberfalls auf einen Kiosk in der Straße Im Eierle am Abend des 31. Januar 2023. Nach der Tat konnten die Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet werden, die den Tatverdächtigen zeigen.

Wie bereits berichtet, betrat an diesem Dienstagabend kurz vor 18 Uhr ein maskierter Täter das Gebäude und bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer. Hinter dem Verkaufstresen nahm der Unbekannte Tabakwaren und Zubehör an sich und steckte die Gegenstände in eine Einkaufstasche. Nach der Tat gelang ihm zu Fuß die Flucht in Richtung Stadtmitte.

Seither arbeitet das Kriminalkommissariat Balingen intensiv an der Aufklärung des Verbrechens. Über nachfolgenden Internetlink sind nun Fahndungsfotos der Oberbekleidung sowie der Schuhe des Täters abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/hechingen-raub-auf-kiosk-und-tabakshop-deutsche-post-filiale/ Anhand dieser Bilder erhoffen sich die Ermittler weitere Hinweise zum Täter.

Der Gesuchte ist laut Personenbeschreibung circa 165 bis 170 Zentimeter groß, sehr schlank und sprach Deutsch mit unbekanntem Dialekt. Er war mit einer schwarzen Adidas-Sporthose, einem schwarzen Hoodie mit weißem Aufdruck "Cream CASH RULES EVERYTHING AROUND ME" auf der Vorderseite sowie schwarzen Sneakern mit weißer Sohle der Marke Nike, Modell "Air Presto" bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Sturmhaube und eine Sonnenbrille.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder unter anderem aufgrund der gezeigten Bilder Hinweise zu dem Täter geben können, werden nach wie vor gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Balingen in Verbindung zu setzen. Telefon: 07433/264-0.

