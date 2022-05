Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Waldbrand in der Untergrüne

Iserlohn

Um 10:53 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn in die Untergrüner Straße gerufen. Dort war ein Waldbrand gemeldet. Schon auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Wald sichtbar. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Lage. In einem Waldstück hinter einer Häuserreihe brannte der Wald auf etwa 10qm. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Teil der mitalarmierten freiwilligen Kräfte die Einsatzfahrt abbrechen konnten. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Bereich noch mehrfach kontrolliert und der Waldboden wurde mittels eines C Rohrs aufgewühlt um letzte Glutnester zu löschen. Eine Person wurde rettungsdienstlich betreut, die Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren insgesamt 32 Einsatzkräfte von den Löschgruppen Obergrüne, Oestrich, Untergrüne, Drüpplingsen, Hennen, der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst.

Für die Einsatzdauer von etwa 45 min war die Untergrüner Straße auf Höhe der Einsatzstelle nur einspurig befahrbar.

