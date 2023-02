Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle; Körperverletzung; Identität der bei Unfall in Nürtingen verletzten Fußgängerin mutmaßlich geklärt

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): 53-Jähriger nach Arbeitsunfall in Klinik eingeliefert

Bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen in der Bertha-Benz-Straße am Mittwochvormittag ist ein 53-jähriger Arbeiter verletzt worden. Der Mann war mit dem Entladen eines Lkw beschäftigt. Gegen 9.40 Uhr geriet er zwischen den Lkw und einen rückwärtsfahrenden Gabelstapler, der von einem 27-jährigen Arbeitskollegen gelenkt wurde. Dabei wurde der 53-Jährige vorübergehend zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Verunglückte mit Verletzungen unklaren Ausmaßes vom Rettungsdienst in ein Krankhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls aufgenommen. (ak)

Dettingen (ES): Heftiger Auffahrunfall auf der B 465

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der B 465 leicht verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr kurz nach 7.30 Uhr mit einem VW Amarok die Bundesstraße in Richtung Owen. Kurz vor dem Sportgelände bemerkte der junge Mann zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Trotz einer Vollbremsung krachte er ins Heck des VW Multivan einer 56 Jahre alten Frau. Beide Beteiligten mussten im Anschluss zur medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen mit zwei Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Amarok war nicht mehr fahrbereit. Er wurde abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 22.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, so dass sich im morgendlichen Berufsverkehr in beide Richtungen ein Rückstau bildete. (ms)

Nürtingen (ES): Nach Unfall mit verletzter Fußgängerin: Mutmaßliche Identität der Verunglückten geklärt

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.02.2023/8.31 Uhr

Bei der am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Nürtinger Stadtbrücke schwer verletzten Fußgängerin, deren Identität zunächst unbekannt war, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine 65-jährige Frau aus Nürtingen. Dies haben die verkehrspolizeilichen Ermittlungen zwischenzeitlich ergeben. Wie bereits berichtet, hatte die Frau gegen 16.50 Uhr auf der Nürtinger Stadtbrücke die Fahrbahn überquert und war dabei von einem Mercedes eines 78-Jährigen erfasst worden. Zum genauen Unfallhergang werden nach wie vor Zeugen gesucht, die sich unter 0711/3990-420 melden können. (ak)

Bisingen (ZAK): 34-Jährigen geschlagen und getreten

Ein 34-Jähriger ist am Dienstagabend in der Klingenbachstraße von zwei Männern angegangen und leicht verletzt worden. Gegen 19.45 Uhr entdeckte der 34-Jährige die beiden kostümierten Männer auf einem fremden Grundstück. Er wies die Unbekannten an zu gehen, worauf diese durch die angrenzenden Gärten wegrannten. Der 34-Jährige nahm die Verfolgung auf. Als er sie eingeholt hatte, schlugen und traten die Männer auf ihn ein. Als ein Zeuge dem 34-Jährigen zu Hilfe kam, flüchteten die Angreifer erneut. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Balingen (ZAK): Fußgänger bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 14 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Hochholzstraße erlitten. Der Junge war gegen 7.50 Uhr an der Einmündung der Bitzestraße hinter einem stehenden Bus auf die Straße getreten. Eine 44 Jahre alte VW Touran-Fahrerin schaffte es daraufhin nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und erfasste den 14-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 500 Euro. (rn)

