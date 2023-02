Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Arbeitsunfall, Frau in Ausnahmezustand

Reutlingen (ots)

Reutlingen/Pfullingen (RT): Zeugen und Geschädigte nach Sturz in Linienbus gesucht

Nach einem Unfall in einem Bus der Linie 2, der sich am Dienstagabend, gegen 19.10 Uhr, auf der Fahrt von Reutlingen nach Pfullingen ereignet hat, sucht die Polizei mögliche Geschädigte. Eine Zeugin hatte die Polizei alarmiert, nachdem der Busfahrer in der Reutlinger Gartenstraße auf Höhe der Aulberstraße offenbar stark gebremst hatte. Dabei waren offenbar mehrere Personen gestürzt und hatten sich zumindest teilweise auch verletzt. Da der Busfahrer seine Fahrt nach Pfullingen fortsetzte, erfolgte die Unfallaufnahme nach Alarmierung der Polizei durch eine Zeugin in Pfullingen, wo der Bus im Bereich Ahlsberg angetroffen wurde. Da die möglichen Geschädigten jedoch im Stadtgebiet Pfullingen bereits ausgestiegen waren, sind diese noch unbekannt. Sie und weitere Insassen des Busses, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 07121/99180 beim Polizeirevier Pfullingen oder unter 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen, wo die abschließende Bearbeitung des Unfalls erfolgt, zu melden. (ak)

Eningen (RT): Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 312 ereignet. Ein 60-Jähriger war gegen 16.10 Uhr mit einem VW Caddy auf der Bundesstraße von Pfullingen herkommend unterwegs. Kurz vor der Einfahrt in den Scheibengipfeltunnel bemerkte er zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staute. Der Mann fuhr mit seinem Wagen auf den BMW eines 19-Jährigen auf, der auf den Honda eines 77 Jahre alten Mannes geschoben wurde, der noch gegen den Ford einer 18 Jahre alten Frau stieß. Bei dem Unfall zog sich die 74 Jahre alte Beifahrerin in dem Honda leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Bis auf den Ford waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt. (ms)

Metzingen (RT): Von der Leiter gefallen

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Dienstagnachmittag in Metzingen erlitten. Der 60-Jährige war kurz nach 16.30 Uhr in einer Firma in der Stuttgarter Straße auf eine Leiter gestiegen. Ersten Ermittlungen nach fiel er selbstverschuldet von der dritten Sprosse auf den Boden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort musste der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Ein auf der Durchgangsstraße gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht eingesetzt. Der Verkehr musste deswegen jedoch für etwa 20 Minuten umgeleitet werden, wodurch es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen war. (ms)

Deizisau (ES): Frau in psychischem Ausnahmezustand

Eine sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau musste am Dienstagnachmittag von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen werden. Die 58-Jährige randalierte kurz nach 17 Uhr in einem Geschäft am Deizisauer Marktplatz und beleidigte Angestellte und Passanten. Nach dem Eintreffen der Polizei weigerte sie sich, den Anweisungen der Beamten zu folgen. Da sie ein Messer mit sich führte und dieses nicht weglegte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. Im Anschluss zog sich die 58-Jährige aus und wollte sich entfernen. Daraufhin wurden ihr Handschließen angelegt und dem mittlerweile eingetroffenen Rettungsdienst überstellt. Da sich die Frau im Anschluss beruhigte, konnte sie in die Obhut von Angehörigen übergeben werden. (ms)

Dettingen/Teck (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 82-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Anschlussstelle der A8 Kirchheim/Teck-Ost erlitten. Der Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem BMW X1 auf der B465 in Richtung der Autobahn unterwegs. Kurz vor der Auffahrt in Richtung Karlsruhe verwechselte er offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Der BMW überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel, querte die Gegenfahrspur der Ausfahrt und geriet in den Grünstreifen. Dort beschädigte das Fahrzeug ein Verkehrszeichen, ehe es gegen einen Pfeiler prallte und an diesem zum Stehen kam. Der 82-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw, der abgeschleppt werden musste, war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer verletzt

Glücklicherweise ohne größere Blessuren hat ein 62 Jahre alter Motorradfahrer einen Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Straße Höfer Äcker überstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 18 Uhr von einem dortigen Parkplatz auf die Straße eingefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, 62 Jahre alten Lenker einer Yamaha, worauf dieser zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Fußgänger von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben ein 85 Jahre alter Fußgänger und dessen 81 Jahre alte Begleiterin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Wilhelmstraße erlitten. Eine 50 Jahre alte Frau wollte gegen 12.10 Uhr mit ihrem Toyota aus einem dortigen Parkhaus herausfahren. Dabei übersah sie, offenbar aufgrund von Sonnenblendung die beiden Fußgänger, die den Ausfahrtsbereich von rechts kommend auf dem Gehweg querten. Die beiden Senioren stürzten in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Bisingen (ZAK): Fußgänger schwer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Hauptstraße musste ein verletzter Fußgänger vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 56 Jahre alte Lenker eines VW Crafter war gegen 20.45 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Heidelbergstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit der Kirchgasse missachtete der VW-Lenker offenbar das aufgrund einer Fasnetsveranstaltung eingerichtete Durchfahrtsverbot. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge soll sich ein 52 Jahre alter Fußgänger, der von links die Straße überquert hatte, vor den VW gestellt haben, worauf dieser anhielt. Anschließend soll er gegen die Motorhaube des Wagens geschlagen haben und in Richtung der Fahrertür gegangen sein, die er offenbar versuchte zu öffnen. Als der 56-Jährige anschließend mit seinem VW wieder anfahren wollte, erfasste er mit der linken Fahrzeugseite den Fußgänger. Dieser stürzte daraufhin zu Boden. Der 52-Jährige, der nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt wurde, wurde nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Dort wurde dem mutmaßlich alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Dotternhausen (ZAK): Unfall auf B27

Ein Pkw-Lenker ist am späten Dienstagabend mit seinem VW Polo auf der B27 von der Fahrbahn abgekommen. Der 54-Jährige befuhr gegen 22.50 Uhr mit seinem Polo die Bundesstraße von Schömberg kommend in Richtung Dotternhausen. Kurz nach dem Steinbruch kam er dabei aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend schleuderte der Wagen wieder auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Der 54-Jährige wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Polo musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

