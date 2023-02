Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Betrug über Messengerdienst

Reutlingen (ots)

Deizisau (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 63-Jähriger am Montagabend auf der K 1215 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 18.10 Uhr war der Mann mit seinem Opel auf der L1204 von Deizisau herkommend in Richtung Sirnau unterwegs und bog an der Einmündung mit der K1215 nach rechts in diese ab. Anschließend kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und geriet in eine Kleingartenanlage, wo der Opel unter anderem gegen einen Schuppen prallte und schließlich zum Stehen kam. Der 63-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an seinem Opel, der abgeschleppt werden musste, beläuft auf rund 4.000 Euro. Den Schaden in der Kleingartenanlage beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. (rn)

Tübingen (TÜ): Über Messengerdienst betrogen

Eine 51 Jahre alte Tübingerin ist am Montag von Kriminellen um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau erhielt im Laufe des Tages eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. In der Nachricht gaukelte die selbsternannte Tochter eine finanzielle Notlage vor und dass sie Geld für eine ausstehende Rechnung benötige. Wie gebeten, überwies die Frau daraufhin einen vierstelligen Geldbetrag. Wenig später flog der Betrug auf. (rn)

Rottenburg (TÜ): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Ergenzingen gegen den Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in der Mercedesstraße ereignet hat. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, war das Fahrzeug gegen 18.50 Uhr auf der Mercedesstraße in Richtung Ergenzingen unterwegs, als es mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Dort fuhr es über einen Parkplatz sowie einen Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Nachdem der Wagen im Baustellenbereich über einen Absatz gefahren war, fuhr er erneut durch einen aufgestellten Bauzaun. Anschließend fuhr das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Der entstandene Sachschaden an den Bauzäunen dürfte sich auf rund 2.500 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder einem im Front- sowie Unterbodenbereich erheblich beschädigten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07457/93801-0 zu melden. (rn)

Haigerloch (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen und mit Verkehrszeichen kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 37-Jähriger, der am Dienstagmorgen auf der L 410 alleinbeteiligt mit seinem PKW verunglückt ist. Der Mann war kurz nach acht Uhr mit seinem 1er BMW auf der Landstraße von Rangendingen in Richtung Haigerloch unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem im Grünstreifen befindlichen Verkehrszeichen kollidierte. Er wurde zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der BMW musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 14.000 Euro belaufen. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell