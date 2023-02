Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Junge Frau attackiert; Einbrüche; Ergänzung zum Artikel "Wohncontainer beschmiert"; Körperverletzungsdelikt

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Junge Frau attackiert (Zeugenaufruf)

Zu einem Angriff auf eine junge Frau, der sich am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.20 Uhr, im Bereich eines Parkplatzes bei der Alleenstraße ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 26-Jährige war nach dem Besuch eines in der Paradiesstraße gelegenen Clubs zu Fuß durch die Innenstadt unterwegs. Über den Postplatz ging sie weiter über die Max-Eyth-Straße bis zur Kreuzung Alleenstraße und auf dieser in Richtung Schloss. In dem Bereich der Alleenstraße, der als Einbahnstraße parallel zum Schlossgraben den Kreisverkehr umgeht, soll der Mann sie dann mit einem Pfefferspray attackiert, geschlagen und festgehalten haben. Durch heftige Gegenwehr konnte sich die leicht verletzte 26-Jährige befreien und wegrennen, worauf der Angreifer flüchtete. Über einen Bekannten des Opfers wurde die Polizei alarmiert.

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kirchheim gegen 5.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße im Bereich des Postplatzes einen 31-jährigen, alkoholisierten Radfahrer fest, auf den die Personenbeschreibung des flüchtigen Verdächtigen passte. Der Mann wurde festgenommen. Noch sind der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat unklar. Auch wenn seither die schwarze Handtasche des Opfers fehlt, ist ein mögliches sexuelles Tatmotiv in Betracht zu ziehen.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die die Tat oder sonst etwas Verdächtiges beobachtet haben oder denen zwischen vier Uhr und 4.30 Uhr ein Mann mit seinem Fahrrad - fahrend oder das Rad zeitweise auch schiebend - auf dem vom Opfer beschriebenen Weg oder auch nach der Tat in der Stadt aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/3990-0 oder unter 07021/501-0 zu melden. Auch werden Hinweise zum Verbleib der Handtasche des Opfers erbeten, die trotz entsprechender Suchmaßnahmen noch nicht aufgefunden werden konnte. (ak)

Ostfildern (ES): Einbruch in Schulcontainer

In der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr, bis Montag, 9.10 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem als Klassenraum einer Schule genutzten Container in der Straße "In den Anlagen" in Nellingen und entwendete nach bisherigem Kenntnisstand ein Laptop. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Wendlingen (ES): Einbruch in Unternehmen

In ein Unternehmen in der Heinrich-Otto-Straße ist zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Durch das Aufhebeln einer Türe verschaffte sich der unbekannte Einbrecher Zutritt zum Gebäude. Nachdem er dort eine weitere Türe aufgebrochen hatte, durchsuchte er mehrere Büros nach Wertgegenständen und stieß dabei auf Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (fj)

Tübingen (TÜ): In Schulgebäude eingebrochen

Nur wenig Bargeld hat ein Einbrecher erbeutet, der am vergangenen Wochenende in Tübingen in eine Schule eingebrochen ist. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr und Montag, 9.30 Uhr, drang der bislang noch unbekannte Täter über ein Fenster in einen Raum im Untergeschoss der Schule in der Uhlandstraße ein. Dort brach er mehrere Möbel auf und entwendete schließlich eine geringe Summe Münzgeld, bevor er flüchtete. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (ah)

Ammerbuch (ZAK): Wohncontainer beschmiert (Zeugenaufruf)

(Hinweis: Die heutige Pressemitteilung um 11.42 Uhr zu diesem Sachverhalt wurde um den Zeugenaufruf ergänzt)

Mehrere Parolen mit fremdenfeindlichem Hintergrund hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.25 Uhr, im Ortsteil Pfäffingen an derzeit noch unbewohnte Wohncontainer in der Eisenbahnstraße gesprüht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07472 / 98010 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (ah)

Rottenburg (TÜ): 19-Jähriger nach Körperverletzungsdelikt in Gewahrsam genommen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Polizei seit Samstagabend gegen einen 19-Jährigen, der von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen werden musste. Kurz vor 20 Uhr waren die Beamten in die Hirschauer Straße nach Wurmlingen gerufen worden, nachdem ein zunächst unbekannter Verdächtiger auf einen 24-Jährigen und dessen 21 Jahre alten Begleiter eingeschlagen haben soll. Dabei war offenbar auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen, mit dem der Mann zuvor eine umgestoßene Straßenlaterne beschädigt haben soll. Der 24-Jährige musste zur weiteren Behandlung seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine sofortige ärztliche Versorgung seines leicht verletzten Begleiters war nicht erforderlich. Der Tatverdächtige, der bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte die Flucht ergriffen hatte, wurde aufgrund einer vorliegenden Personenbeschreibung gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Rottenburg von einer Streifenwagenbesatzung wiedererkannt und vorläufig festgenommen. In seiner Tasche fanden und beschlagnahmten die Beamten einen ausziehbaren Schlagstock. Der stark alkoholisierte und möglicherweise unter Drogeneinfluss stehende 19-Jährige wurde zum Polizeirevier gebracht, wo er die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen musste. Er wird bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (rn)

