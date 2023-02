Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand von Kleidercontainer, Widerstand nach Umweltdelikt

Reutlingen (ots)

Zwei Leichtverletzte nach Sekundenschlaf

Am Samstag um 06.35 Uhr ist es auf der Alteburgstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die beiden Fahrer leichte Verletzungen davongetragen haben. Der 27 -jährige Fahrer eines Pkw Audi A3 befuhr die Alteburgstraße aus Gönningen kommend in Richtung Stadtmitte und geriet, nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund eines Sekundenschlafes, im Bereich der Kreuzeiche auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter, welcher von einem 55 -Jährigen gelenkt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt 22.000 Euro. Sie mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Pliezhausen (RT): Abbiegeunfall mit 3 Verletzten

Am Samstag um 12.00 Uhr ist der 47 -jährige Fahrer eines Pkw VW Touran von der B 297 aus Richtung Nürtingen kommend nach links in die L 374 / Neckartenzlinger Straße in Richtung Mittelstadt abgebogen. Hierbei missachtete er den Vorrang des auf der B 297 aus Pliezhausen in Richtung Nürtingen fahrenden Pkw Daimler Benz C 220 CDI, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der 47 -Jährige, ein im Touran mitfahrendes 10 -jähriges Kind und der 40 -jährige Fahrer des Daimler - Benz wurden jeweils leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Walddorfhäslach (RT). Schwerer Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Am Samstag kurz vor 18.30 Uhr ist es auf der B 464 zwischen Walddorf und dem Eckbergkreisel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 30 -jährige Fahrer eines älteren Ackerschleppers der Marke Lanz befuhr die B 464 aus Richtung Dettenhausen kommend in Richtung Walddorfhäslach im Waldstück nach der Kreisgrenze. Die 75 -jährige Fahrerin eines Pkw Saab befuhr die B 464 in gleicher Richtung, übersah nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen den vor ihr fahrenden Ackerschlepper und fuhr auf diesen auf. Der Ackerschlepper wurde durch den Aufprall nach rechts auf die dortige Wiese abgewiesen und kam seitlich zur Endlage. Der Pkw Saab wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit einem ordnungsgemäß auf der Gegenfahrspur entgegenkommenden Pkw Fiat Punto. Die 75 -jährige Fahrerin des Saab war im Pkw eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr befreit werden, nachdem das Dach des Pkw entfernt worden war. Sie erlitt, ebenso wie die 23 -jährige Fahrerin des Punto sowie deren 16 -jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen. Zur weiteren Versorgung wurden die Schwerverletzten durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der 30 -jährige Fahrer des Ackerschleppers wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, welcher mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, unterstützte auch die Feuerwehr Walddorfhäslach mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften. Die B 464 war zwischen Walddorf und dem Eckbergkreisel in der Zeit von 18.30 Uhr und 23.30 Uhr zur Unfallaufnahme, in welche auch ein Sachverständiger eingebunden war, anschließender Bergung der Fahrzeuge und erforderlicher Fahrbahnreinigung voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung, zunächst durch Polizeibeamte und später durch die Straßenmeisterei, war eingerichtet.

Münsingen (RT): Heftig Aufgefahren

Am Samstagabend hat sich auf der Landesstraße 240 zwischen Magolsheim und Böttingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei welchem eine 22 -Jährige schwere Verletzungen erlitten hat. Aufgrund eines auf der Fahrbahn befindlichen Wildtiers führte eine 30 -jährige Volvo-Fahrerin eine Vollbremsung durch. Dies wurde von der nachfolgenden 22 -Jährigen, die mit ihrem Ford hinter dem Volvo in Fahrtrichtung Böttingen unterwegs war, zu spät bemerkt. Durch den Aufprall wurde die Ford-Fahrerin derart verletzt, dass sie mithilfe der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug gerettet und in eine Klinik gebracht werden musste. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt circa 15.000 Euro.

Esslingen (ES): Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pkw-Lenker und einem Sachschaden in einer vorläufig geschätzten Gesamthöhe von 260.000 Euro hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 00.50 Uhr in der Sulzgrieser Straße ereignet. Der 67 -jährige Fahrer eines Pkw Volvo V 40 kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen insgesamt drei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. Das Verursacherfahrzeug sowie ein Audi RS Q8, ein VW Passat und eine Mercedes-Benz G-Klasse wurden so schwer beschädigt, dass sie jeweils von einem Abschleppunternehmen geborgen werden mussten.

Ostfildern-Nellingen (ES): Auffahrunfall

Am Samstag um 18.30 Uhr ist es auf der L 1192 kurz nach der Einmündung der Felix-Wankel-Straße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der 59 -jährige Fahrer eines Pkw Daimler-Benz fuhr in Richtung Neuhausen auf den Fildern, als sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defektes plötzlich verlangsamte. Der nachfolgende 41 -jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Daimler-Benz auf. Der wiederum nachfolgende 61 -jährige Fahrer eines Pkw Smart fuhr in der Folge auf den Opel Astra auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Nach dem bisherigen Sachstand wurde niemand verletzt.

Tübingen (TÜ): Radfahrer schwer verletzt

Nach einem Sturz ist ein Radfahrer am Samstagmittag mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der 33-Jährige war gegen 12.15 Uhr vom Bläsiberg in Richtung Bundesstraße 27 talwärts unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Tübingen (TÜ): Pkw contra Fahrrad

Leichte Verletzungen hat ein 45 -jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Samstagvormittag gegen 11.40 Uhr in der Reutlinger Straße ereignet hat. Der 52 -jährige Fahrer eines VW Touran wollte von dem Gelände einer Tankstelle auf die Reutlinger Straße in stadtauswärtiger Richtung einfahren. Zeitgleich fuhr ein der Radfahrer auf dem vor der Einmündung befindlichen Radweg in Richtung Innenstadt. Der Pkw-Lenker übersah den aus seiner Sicht von rechts kommenden Radfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Sturz zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Burladingen-Hausen (ZAK): Brennender Kleidercontainer

Am Samstag um 17.30 Uhr ist in der Bruckstraße ein brennender Altkleidercontainer gemeldet worden. Der Container konnte von der Feuerwehr gelöscht werden, nachdem er zuvor gewaltsam geöffnet werden musste. Zur Brandursache liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Oberndorf (RW) / Rosenfeld (ZAK): Nach Umweltdelikt Widerstand geleistet

Nachdem der Fahrer eines Pkw von einem Zeugen beobachtet worden ist, wie er auf dem Rastplatz an der L 415 zwischen Brittheim und Bochingen auf Gemarkung Oberndorf im Landkreis Rottweil mehrere Altreifen hinter der dortigen Rasthütte illegal entsorgt hat, sollte der Fahrzeughalter in Rosenfeld in der Zollernstraße von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Balingen überprüft werden. Der 37 -jährige Fahrzeughalter konnte vor seinem Wohnhaus angetroffen werden, reagierte nach entsprechendem Vorhalt jedoch sofort verbal aggressiv, verweigerte die Angabe der Personalien und ging mit erhobener Bierflasche auf die Beamten zu. Die Flasche wurde ihm abgenommen, worauf es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf durch die Polizei Pfefferspray eingesetzt werden musste. Dennoch gelang es dem 37 -jährigen, sich loszureißen und in das Wohnhaus zu flüchten. Nach Hinzuziehung weiterer Streifen öffnete er letztlich die Haustür wieder, wonach er vorläufig festgenommen wurde. Da bei ihm eine alkoholische Beeinflussung vorlag und der Verdacht bestand, dass er seinen Pkw beim Abladen der Altreifen bereits unter dieser Beeinflussung geführt hat, wurden beim ihm zwei Blutproben entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben. Bei der Widerstandshandlung wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Balingen-Ostdorf (ZAK): Bei Fluchtversuch verunfallt

Am Sonntag gegen 02.25 Uhr sollte ein Pkw Nissan X-Trail, welcher die B 463 in Richtung Owingen befahren hat, durch eine Streife des Polizeireviers Balingen einer Kontrolle unterzogen werden. Die deutlich gegebenen Anhaltezeichen wurden vom Fahrer des Nissan ignoriert. Er beschleunigte sein Fahrzeug und bog unvermittelt nach links auf die L 365 in Richtung Ostdorf ab. Hierbei überfuhr er eine Verkehrsinsel und riss ein Verkehrszeichen ab. Nach wenigen hundert Metern Fahrt kam er in einer engen Linkskurve aufgrund seiner Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine abschüssige Grünfläche, überschlug sich anschließend mehrfach und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Der 29 -jährige Fahrer, ein 25 -jähriger Mitfahrer sowie zwei 20 und 18 Jahre alte Mitfahrerinnen erlitten nach derzeitigem Ermittlungsstand jeweils leichtere Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Kliniken gebracht. Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, einem Notarztfahrzeug und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehren Balingen und Ostdorf waren mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Erste Befürchtungen, dass Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt sein könnten, bestätigten sich nicht. Die Streife des Polizeireviers Balingen hatte während der nur wenige hundert Meter dauernden Verfolgung ständigen Sicht- aber keinen unmittelbaren Kontakt zu dem Nissan. Da bei dem 29 -jährigen Fahrer der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung bestand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro.

