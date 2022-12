Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Dattenberg (ots)

Am Freitag, den 02.12.2022 kam es gegen Mittag zu einem Auffahrunfall auf der L254 in Dattenberg. Aus bislang nicht geklärter Ursache fuhr eine 63-jährige Fahrzeugführerin aus Neuwied auf das vor ihr, in gleicher Richtung fahrende Fahrzeug auf. Die 63-jährige wurde hierbei selbst nicht verletzt; im anderen Fahrzeug verletzten sich jedoch zwei Insassen leicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell