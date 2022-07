Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kind auf Fahrrad angefahren - Autofahrerin und Zeugen gesucht, Radbolzen an zwei Autos gelöst - vor der Fahrt bemerkt, Zwei Imbissbuden am Lüheanleger angegangen

Stade (ots)

1.

Am vergangenen Mittwoch kam es in Harsefeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 11-jähriger Junge auf einem Fahrrad angefahren wurde.

Gegen 07:45 Uhr befuhr er auf der Friedrich-Huth-Straße den Radweg in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung aus der Mittelfelder Straße wollte eine Autofahrerin nach links in Richtung Ortsausgang/Ahlerstedt einbiegen und übersah den Jungen. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Frau sprach dann noch den Jungen an und vergewisserte sich, dass es ihm gut geht. Ohne ihre Daten zu hinterlassen, fuhr sie dann jedoch weiter. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Prellungen. Dies wurde erst im Nachhinein festgestellt. Außerdem wurde das Rad leicht beschädigt.

Die Frau wird auf 40-50 Jahre geschätzt und hatte dunkle kurze Haare. Sie war mit einem grauen Auto unterwegs.

Die Autofahrerin und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Harsefeld unter der Telefonnummer 04164-888260 zu melden.

2.

Vom Mittwochabend 22 Uhr bis Donnerstagmorgen 08 Uhr wurden in Hollern-Twielenfleth in der Bassenflether Chaussee von einem bisher unbekannten Täter an zwei Autos mehrere Radbolzen an einem Rad gelöst.

Ein 24-jähriger Mann wollte mit seinem Fiat 500 am Morgen losfahren, als er die hervorstehenden Radbolzen am rechten Hinterrad bemerkte. An einem daneben parkenden Opel Combo wurden an dem rechten Vorderrad ebenfalls mehrere Radbolzen gelöst.

Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Steinkirchen unter der Telefonnummer 04142-898130 entgegen.

3.

Von Mittwochabend 22:30 Uhr bis Donnerstagmorgen 07 Uhr haben bisher unbekannte Diebe versucht zwei Imbissbuden am Lüheanleger in Grünendeich aufzubrechen.

Während sie an einer Bude nur die Tür beschädigt haben, aber nicht aufbrechen konnten, gelang es ihnen, einen zweiten Imbisswagen aufzubrechen. Im Inneren haben sie Schränke aufgebrochen und aus einem Fach eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Der Gesamtschaden liegt bei über 1.500 Euro.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizeistation Jork unter der Telefonnummer 04162-913830 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell