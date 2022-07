Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Biogasanlage in Brand geraten - Großeinsatz für Feuerwehr, 100 Liter Diesel von Horneburger Baustelle entwendet, Buxtehuderin bei Raubüberfall mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Stade (ots)

1.

Am gestrigen Mittwochmittag kam es gegen 12 h zu einem Brand einer Biogasanlage in Kakerbeck. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fermenteranlage in Brand, woraufhin auch die Isolierung der Anlage und die Abdeckplane von zwei Tanks Feuer fingen.

Für die Feuerwehr wurde Großalarm ausgelöst. Es wurden die Ortswehren von Kakerbeck, Wohlerst, Hollenbeck, Ahlerstedt und Harsefeld alarmiert.

Die austretenden und brennenden Gase mussten mit einem Löschschaum bedeckt werden. Aufgrund der Geruchsbelästigung wurde vorsorglich über die NINA-Warnapp eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Die Messungen des Umweltzuges ergaben jedoch keine gefährlichen Stoffe in der Luft.

Die Feuerwehr musste Glutnester mehrmals ablöschen, so dass der Einsatz für die 115 Feuerwehrleute bis 18 Uhr andauerte.

Polizeibeamte haben vor Ort erste Ermittlungen aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden erst in einigen Tagen nach den Recherchen der Brandermittlungsexperten erwartet. Der Sachschaden liegt bei über 100.000 Euro.

2.

Vom vergangenen Montagabend 18 h bis Dienstagmorgen 06:30 h haben bisher unbekannte Diebe eine Baustelle bei der Auebrücke an der B73 in Horneburg aufgesucht.

Der Tank einer dort abgestellten Dieselpumpe wurde aufgebrochen und dann ca. 100 l abgezapft. Zum Abtransport des Diesels müssen die Täter mit entsprechenden Behältern und einem Fahrzeug vor Ort gewesen sein.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Horneburg unter der Telefonnummer 04163-828950 entgegen.

3.

Am gestrigen frühen Dienstagmorgen gegen 03:10 h kam es zu einem Raubüberfall in Buxtehude.

Eine 35-jährige Buxtehuderin war auf einem Stichweg parallel zur Dresdener Straße in Richtung Torfweg unterwegs. Hier kam ein junger Mann auf sie zu und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe ihres Handys. Nachdem die Buxtehuderin dies verweigerte, ging der junge Mann mit dem Messer auf die Frau los und verletzte sie oberflächlich. Danach lief die Frau weg, setzte den Notruf ab und wartete auf einer Parkbank am Ende des Weges. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde die Frau ins Buxtehuder Elbe-Klinikum eingeliefert.

Der Täter wird als jugendlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank beschrieben.

Nach dem Übergriff sind zwei männliche Personen an der Buxtehuderin vorbeigegangen und haben sie nach ihrem Zustand gefragt. Da sie den Notruf schon gewählt hatte, gingen sie weiter in Richtung Sparkasse. Außerdem ist vor dem Übergriff ein Mann auf einem Tretroller an der Frau vorbeigefahren, der möglicherweise den Täter gesehen hat.

Diese Personen und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell