POL-WES: Wesel - Mann zeigt sich in schamverletzender Weise am Auesee

Moers (ots) - Eine 78-Jährige ist am vergangenen Freitag Opfer von Betrügern geworden. Ein angeblicher Polizist rief sie mehrmals in der Zeit zwischen 14.55 und 18 Uhr an und behauptete, die Tochter der Seniorin habe einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei sei ein Mensch gestorben, die Tochter sitze in Haft, werde aber gegen eine Kaution wieder entlassen. Die ...

