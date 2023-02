Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kleinere Brände, in Festzelt eingebrochen und festgenommen, Unfall, Spendengeld entwendet

Reutlingen (ots)

Gegenstände von Parkhaus geworfen

Glück im Unglück hatte ein 55-Jähriger am Freitagnachmittag um 14 Uhr in der Lindachstraße. Bislang unbekannte Täter hielten sich in der sechsten Parkebene des angrenzenden Parkhauses auf. Hier machten sich mehrere Personen an den sogenannten Taubenabwehr-Spikes zu schaffen. Diese wurden entfernt und anschließend heruntergeworfen. Dabei hat ein ca. 30 Zentimeter langes Stück einen 55-Jährigen nur knapp verfehlt. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Metzingen-Neuhausen (RT): Brand in Garage

Circa 10.000 Euro Sachschaden sind am Freitag gegen 11 Uhr bei einem Schwelbrand in der Uracher Straße entstanden. Aus der Garage einer Firma drang Rauch ins Freie. Die verständigten Feuerwehren Neuhausen und Metzingen-Stadtmitte, die mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort waren, mussten sich mit einer Kettensäge Zugang zu der Garage verschaffen. Im Inneren konnte ein Schwelbrand in einem Stromverteilerkasten festgestellt werden. Zu keinem Zeitpunkt waren offene Flammen feststellbar. Die 24 anwesenden Mitarbeiter der Firma wurden vorsorglich aus dem angrenzenden Firmengebäude evakuiert. Der ebenfalls verständigte Rettungsdienst musste nicht tätig werden.

Trochtelfingen (RT): In Festzelt eingebrochen und Getränke gestohlen

Am frühen Samstagmorgen ist es zu einem Einbruch in ein Festzelt in Trochtelfingen gekommen. Gegen 02:30 Uhr verschaffte sich eine männliche Person Zugang in das Festzelt in der Straße "Am hohen Turm". Dort wurden von ihm, mehrere Flaschen Cola und mehrere Flaschen Bier in Tragetaschen verstaut und mitgenommen. Der Täter konnte beim Verlassen des Festzeltes von einem Zeugen beobachtet werden. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Täter in der Straße "An der Bastei" festgenommen werden. Der 22-jährige Deutsche führte dabei noch Teile des Diebesguts in seiner Jackentasche mit sich. Der Rest des Diebesgutes konnte ebenfalls in der Nähe der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Zudem konnte bei ihm eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand einer Hecke

Zeugen verständigten am Freitagnachmittag gegen 17.50 Uhr die Feuerwehr, nachdem diese in der Roßbergstraße eine brennende Hecke an einem Privatgrundstück bemerkten. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr löschten Anwohner den Heckenbrand, so dass die kurze Zeit später eintreffenden Kräfte der Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten leisten mussten. Bei den nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass zwei Kinder, Buben im Alter von 11 und 12 Jahren, zuvor einen Feuerwerkskörper anzündeten und auf die Straße warfen. Durch einen Windstoß dürfte der Feuerwerkskörper dann an die Hecke geraten sein, weshalb diese kurze Zeit später Feuer fing. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ohmden (ES): Zeitungsstapel angezündet

Am frühen Samstagmorgen ist es zu einer Brandstiftung an Tageszeitungen in Ohmden gekommen. Gegen 03:40 Uhr meldete eine Zeugin, dass im Wiesentalweg an der Gemeindehalle mehrere Stapel dort bereitgelegter Tageszeitungen durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden seien. Die anrückende Feuerwehr aus Ohmden hatte den Brand schnell unter Kontrolle, so dass lediglich die Zeitungen zerstört wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Feuerwehr Ohmden war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort.

Weilheim a. d. Teck (ES): Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag bei Neidlingen leicht verletzt worden. Gegen 16 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit einem Mercedes Benz auf der L1200 von Neidlingen in Richtung Weilheim a.d.Teck. Im Bereich einer Einmündung wollte sie links auf einen Feldweg abbiegen und bremste hierzu. Ein 68-Jähriger mit einem Dacia und ein 74-Jähriger mit einem Mercedes Benz hielten deshalb verkehrsbedingt an. Aufgrund ungeklärter Ursache fuhr eine 47-Jährige mit einem BMW auf den vor ihr befindlichen Mercedes Benz auf. Der Mercedes Benz wurde auf den Dacia geschoben und dieser auf den links abbiegenden Mercedes Benz. Drei der am Unfall beteiligten Pkws mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt

Rottenburg (TÜ): Körperverletzung

Am Freitag gegen 17.00 Uhr ist es im Bereich der Volksbank Arena zu einer Gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines jugendlichen Mädchens gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde die 15-jährige Geschädigte aus Rottenburg von einem bislang unbekannten Jungen mit einem Metallstab an der Hand leicht verletzt, nachdem er diese zuvor bedroht hatte und sie dann schlug. Das Mädchen erlitt Verletzungen an der rechten Hand. Bei dem Täter könnte es sich evtl. um einen minderjährigen Jungen handeln. Dieser wurde wie folgt beschrieben: circa 145 cm groß, schwarze Haare, führte eine Art Leuchtstab aus Metall (vermutlich Faschingsartikel) mit sich und war bekleidet mit einem grünen Pullover. Auf dem Pullover war ein Basketballkorb aufgedruckt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Tel: 07472 / 98010 entgegen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Spendengeld entwendet

In einem türkischen Schnellrestaurant in Ebingen wurden bereits am Donnerstag, 16.02.2023 Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien entwendet. Ein Betrag von ca. 100 - 200 Euro befand sich in einem Glas, welches auf dem Tresen des Schnellrestaurants stand. Durch eine Zeugin konnte die Tat beobachtet werden. Die Zeugin beschreibt den Täter als männliche Person, schlank und ca. 190 - 200 cm groß. Die männliche Person trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Schuhe und auffällige weiße dünne Baumwollhandschuhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell