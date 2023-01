Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Überfall auf Getränkemarkt in Kottenheim

Kottenheim (ots)

Am Donnerstag, den 19.01.2023, wurde um kurz vor 20.00 Uhr ein Getränkemarkt in der Caspar-Clemens-Pickel-Straße in Kottenheim überfallen. Zwei vermummte Täter betraten das Geschäft und forderten sofort lautstark die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug ein Täter dem Inhaber des Geschäfts unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Die Täter entwendeten schließlich einen geringen Wechselgeldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung. Sie werden wie folgt beschrieben: -männlich -ca. 25-35 Jahre -schlank -ca. 1,80 m groß -trugen schwarze Halstücher vor dem Gesicht

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen, Tel. 02651/801-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell