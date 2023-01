Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Raubüberfall auf Spielothek

Mayen, Marktplatz (ots)

Am 18.01.2023 ereignete sich gegen 02:00 h ein Raubüberfall auf die Spielothek "Eifel-Spiel Spielhalle". Ein maskierter Täter drängte den Angestellten beim Abschießen der Geschäftsräume in die Spielhalle zurück und bedrohte diesen mit einer Schusswaffe. Der männliche Täter trug beim Überfall eine Sturmhaube und war mit einem grauen Kapuzenpulli und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Es konnte lediglich ein geringer Bargeldbetrag an Wechselgeld erbeutet werden. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Sofortige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet, führten aber bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen übernommen, zahlreiche Spuren und Hinweise werden derzeit noch ausgewertet und verfolgt.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte bei der Kriminalpolizei Mayen melden.

