Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht am Mittelzentrum.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Bad Neuenahr

Am Dienstag, 17.01.23, in der Zeit von 14.00 bis ca. 15.00 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren PKW Audi Kombi, dunkelblau, auf dem Parkplatz vor dem Drogeriemarkt am Mittelzentrum in der Wilhelmstraße. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein links neben ihr geparktes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken, ihren PKW beschädigt haben muss. Die hintere linke Tür am Audi wies deutliche Kratzspuren eines vermutlich weißen Fahrzeugs auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hiterließ auch keinerlei Notizen. Die Polizei sucht hier nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell