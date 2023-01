POL-WES: Xanten - Vermeintlicher Kunde kehrt nach Probefahrt nicht zurück - Fahrzeug entwendet

Alpen (ots) - Am Donnerstag gegen 09.10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein beschädigtes mobiles Geschwindigkeitsmessgerät (BOP / Blitzer ohne Personal). Dieser stand in der Ortschaft Millingen an der Alpener Straße und war mit weißer Farbe beschmiert worden. Geschwindigkeitsverstöße zu messen, war dadurch nicht mehr möglich. Wer kann Hinweise geben, wann ...

mehr