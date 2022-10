Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ In Sprinter eingebrochen ++ Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ In Sprinter eingebrochen ++

Thedinghausen. Zwischen Donnerstagabend, 20.10.2022, und Freitagvormittag, 21.10.2022, brachen bisher unbekannte Täter in der Straße Auf dem Kamp in einen weißen Mercedes Sprinter ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür zum Mercedes und entwendeten diverse Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten ++

Ottersberg. Am Montagvormittag kam es auf Kreuzung Giers-Schanzendorf/Alt-Schanzendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66 Jahre alte Suzuki-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 80-jährige Fahrerin eines Seat fuhr von der Alt-Schanzendorfer Straße in die Kreuzung ein, um nach links abzubiegen. Dabei bemerkte sie ersten Informationen zufolge die Suzuki-Fahrerin zu spät, die auf der Straße Giers-Schanzendorf in Richtung Badenermoor unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Suzuki-Fahrerin leicht verletzt. Infolge des Verkehrsunfalles waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 EUR.

++ Unfall mit leicht verletzter Person auf der A 1 ++

Oyten. Am Montag, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der A 1 in Richtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 20-jährigere VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die VW-Fahrerin war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 32 Jahre alter Mercedes Fahrer ebenfalls auf der linken Spur. Als die VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremste, fuhr der Mercedes-Fahrer ersten Informationen zufolge auf das Heck des VW auf. Dabei wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, der Sachschaden beläuft jedoch auf 8.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Ritterhude. Am Montag, gegen 11:30 Uhr, verunfallte auf der Stader Landstraße (B 74) ein 81 Jahre alter Mann. Er blieb unverletzt. Der 81-Jährige war mit seinem Skoda in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen der Ulmenstraße und Am Großen Geeren kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum zusammenstieß. Der Sachschaden beträgt zumindest über 1.000 EUR.

++ Tür hält stand ++

Schwanewede. Zwischen dem 10.10,2022 und dem 24.10.2022 kam es in der Straße Langenberger Kamp zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter versuchten, gewaltsam eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses zu öffnen. Die Tür hielt jedoch stand. Die Täter ließen im weiteren Verlauf von der Tat ab und flüchteten. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell