Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Supermarkt ++ Mit Verkehrsinsel zusammengestoßen ++ Diebstahl von Kabeln ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Supermarkt ++

Verden. Am Sonntag, gegen 00:00 Uhr, kam es zum Einbruch in einen Supermarkt, der im Verbrauchermarktzentrum am Johanniswall liegt. Die Polizei Verden nahm einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Täter gelang ins Innere des Supermarktes, indem er gewaltsam die Eingangstüren zum Verkaufsraum öffnete. Im weiteren Verlauf erbeutete er Lebensmittel und Zigarettenpackungen. Die Ermittlungen richten sich nun gegen einen 23 Jahre alten Mann. Diesen trafen die Beamten der Polizei Verden im Supermarkt an und nahmen ihm vorläufig fest. Weiterhin sucht die Polizei nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Einbruch in Sprinter ++

Verden. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen Mercedes ein. Der gelbe Mercedes Sprinter war in der Borsteler Dorfstraße abgestellt. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine Seitentür und entwendeten Werkzeuge. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Brand einer Altpapiertonne ++

Ottersberg. Am Sonntagmittag kam es in der Hauptstraße unweit des Kirchplatzes zum Brand einer Altpapiertonne. Warum die Altpapiertonne in Brand geriet, ist bisher unbekannt. Die Feuerwehr Ottersberg war vor Ort und löschte den Brand. Zu Personen- oder Gebäudeschäden ist es nicht gekommen. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Mit Verkehrsinsel zusammengestoßen ++

Achim. Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Friedrichstraße ein Verkehrsunfall. Verletzte gab es nicht. Der 80-jährige Fahrer eines VW war auf der Friedrichstraße in Richtung Borsteler Landstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß er hinter der Einmündung zur Karlstraße mit einer Verkehrsinsel zusammen, die sich mittig auf der Fahrbahn befand. Bei dem Verkehrsunfall wurde zwar niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich jedoch auf 10.000 EUR. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Diebstahl von Kabeln ++

Schwanewede. Am Sonntag, gegen 18:20 Uhr, ereignete sich in der ehemaligen Lützow-Kaserne ein Diebstahl von Kabeln. Ersten Informationen zufolge haben zunächst fünft unbekannte Täter eine größere Menge Kabel aus Gebäuden der Lützow-Kaserne in einen blauen Opel Zafira verladen und sich entfernt. Ein Passant alarmierte die Polizei. Noch in der Nacht konnte die Polizei einen 37 Jahre alten Mann ermitteln, gegen den sich die Ermittlungen nun richten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu den bisher unbekannten Tatverdächtigen geben können.

