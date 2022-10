Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 23.10.2022

PI Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Kontrolle über PKW verloren

Verden. Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:17 Uhr befährt ein PKW mit drei jungen Erwachsenen besetzt zunächst die Achimer Straße aus Richtung Langwedel kommend in Richtung Verden, um im weiteren Verlauf die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt zu befahren. Bereits im Kreisverkehr kommt der Fahrzeugführer leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, dann kollidiert er mit mehreren Verkehrszeichen und einem entgegenkommenden PKW. Bislang steht nicht eindeutig fest, wer der drei Personen das Fahrzeug geführt hat. Alle drei Personen stehen zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol, nur eine Person ist im Besitz einer Fahrerlaubnis. Alle drei Personen müssen sich einer Blutentnahme unterziehen, Ermittlungsverfahren werden eingeleitet. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden PKW wird durch den Unfall leicht verletzt.

Einbruchdiebstahl bei einer Grundschule

Bierden. Am Samstagmittag wird der Polizei Achim ein Einbruchdiebstahl bei der Grundschule Bierden mitgeteilt. Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Samstagmittag eine Scheibe der Schule zerstört und sind ins Tatobjekt eingedrungen. Neben dem entstandenen Sachschaden entwendeten die Täter geringfügiges Diebesgut und flüchteten anschließend unerkannt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen sich mit Hinweisen bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 zu melden.

Kontrolle in der Tuningszene

Oyten. Am Samstagabend erhält die Polizei Kenntnis von mehreren hochmotorisierten Fahrzeugen, welche im Bereich der Marie-Curie-Str. in Oyten teils mit hohen Geschwindigkeiten fahren sollen. Am Einsatzort stellen die Beamten sieben abgestellte Pkw fest. Die Fahrzeuge sind eindeutig der Tuningszene zuzuordnen. Zunächst befinden sich keine Personen vor Ort. Nach und nach kommen jedoch die jungen Fahrzeugführer aus ihren Verstecken. Es finden umfangreiche Fahrzeugkontrollen statt. Die Betroffenen erwarten nun mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren nachdem diverse Verstöße an ihren Autos ersichtlich wurden.

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall zwischen PKW und Taxi mit schwerverletzter Person

Vollersode. Ein 39-jähriger Taxifahrer hält mit seinem Pkw Mercedes Sprinter auf dem rechts neben der Fahrbahn der Wallhöfener Straße befindlichen Gehweg, um Kunden einer dortigen Gaststätte einsteigen zu lassen. Er stellt seinen Pkw in Fahrtrichtung Osterholz-Scharmbeck (entgegen der Fahrtrichtung) ab und wartet im Fahrzeug auf seine Fahrgäste. Ein 23-jährige PKW-Fahrer befährt zur gleichen Zeit alleine die Wallhöfener Straße in Richtung Gnarrenburg. In Höhe der Unfallörtlichkeit kommt er auf gerader Strecke mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit dem auf dem Gehweg wartenden Taxi und einem weiteren geparkten PKW. Der 23-Jährige wird durch den Zusammenstoß in seinem Pkw eingeklemmt und muss durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen werden. Nach der Bergung wird er schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Da der PKW-Führer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wird ihm eine Blutprobe entnommen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wird außerdem im Handschuhfach des 23-Jährigen eine Gasdruckpistole aufgefunden und sichergestellt. Der 39-jährige Taxifahrer wird leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Es entstehen Sachschäden an allen drei beteiligten Fahrzeugen, das Taxi und der PKW des 23-Jährigen müssen abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme dauert ca. 6 Stunden, für diese Zeit bleibt die Bundesstraße voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hambergen und Vollersode ist vor Ort, ebenso wie zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle unterstützt außerdem das THW, die Sperrung der Straße übernimmt die Landesstraßenmeisterei aus Hagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell